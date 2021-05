Anita Haradinaj: Titullin më me nder që mbaj është “Nusja e Komandantit”

Anita Haradinaj ka treguar në një intervistë për jetën e saj private dhe marrëdhënien që ajo ka me bashkëshortin. Anita gjithashtu ka prekur edhe kohën e luftës, edhe pse thotë se nuk ka qenë plotësisht e përfshirë për faktin se në atë kohë jetonte në Shqipëri, por Ramushi gjithmonë i ka treguar asaj histori nga lufta.





Se sa i ka treguar Ramush Haradinaj Anitës për histori të ndryshme në kohën e luftës, Muçaj tha se “Më ka treguar shumë histori të luftës, edhe pse familja e Ramushit është prekur shumë nga lufta, por prapë më ka treguar momente të mira që ka pasur në atë kohë.”

Se a e ka menduar ndonjëherë që do të jetë nusja e Komandantit, ajo tha se nuk e kam menduar ndonjëherë e as që do të përfshihem në luftë.

“Në atë kohë kam qenë në shkollë në Shqipëri, 16 vjeçe kur kanë filluar trazirat e luftës, dhe nuk është se e kam menduar ndonjëherë që të jem nusja e komandantit dhe që do të përfshihem në luftë, por titullin më me nderë që e mbaj është “Nusja e Komandantit”

Se si është të jesh gruaja e një politikani Anita Muçaj Haradinaj ” Ka qenë e vështir, duke pas parasysh të gjitha proceset që ka kaluar Ramushi dhe detyrimisht edhe unë në krahë te Ramushit”.