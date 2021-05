Italia ndryshon rregullat: Ja kur hiqet karantina për personat që vijnë nga vendet evropiane

Duke nisur që nga 15 maji, Italia do të heqë karantinat për personat që vijnë nga vendet evropiane, Britania e Madhe dhe Izraeli.





Lajmi është bërë i ditur nga dy ministrat e qeverisë Draghi, Luigi Di Maio dhe Roberto Speranza.

Kjo masë është marrë për të shpëtuar sezonin në Itali, duke qenë se dhe rastet në të gjithë Evropën, ndikuar nga vaksinimi masiv në pjesën më të madh të tyre, është në rënie.

Po ashtu, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se BE ka nënshkruar kontratën me Pfizer për 1.8 miliardë doza, që do të shpërndahen midis viteve 2021 dhe 2023.