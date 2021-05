Në ditët e fundit të shtatzanisë, ja problemi që ka Almeda Abazi

Almeda Abazi është në ditët e fundit të shtatzanisë. Aktorja pritet të sjellë në jetë vajzën e saj, së bashku me aktorin Tolga. Por duket se këto ditë të fundit po e lodhin disi Almedën, e cila ankohet për pagjumësi. “Plasën sharjet edhe në shqip.





Po thoja që gjithmonë në këto javët e fundit ose javën e fundit, nuk i dihet se kur vjen fillon një pagjumësi, mësohesh para lindjes sepse pas lindjes e dini që do rrimë pa gjumë edhe prandaj nuk e di pse.. edhe me Efen kështu më ka ndodhur. Në shtatzaninë me Efen javën e fundit nuk kisha gjumë fare. A është normale?”-shprehet Almeda.