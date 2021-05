Teoria me të cilën të rinjtë në Shqipëri kundërshtojnë vaksimnimin: Do të mbetemi sterilë

“Ku dihet se ca mban ajo vaksina që ta marrim ne. Na ka thënë njëri se çfarë ka brenda? Si ta marrim pa ditur se ça ka e ku është bërë?”, tha Melinda, një 18-vjeçare e cila po ecte përgjatë rrugës së gjimnazit “Petro Nini”, Tiranë.





Në një vëzhgim nga Gazetasi.al duket se të rinjtë, të hasur rastësisht nëpër rrugët e Tiranës, janë ende skeptikë për marrjen e vaksinës kundër Covid-19. Shumica me të cilët Gazetasi.al foli, e shohin problemin në përbërjen e vaksinës dhe kohëzgjatjen e efikasitetit.

“Nuk është problemi nëse bëjmë vaksinën, por efikasiteti dhe sa zgjat. Se nëse është si vaksina e gripit atëherë duhet që njerëzit ta marrin me çmim më të ulët”, tregon Arbri, një tjetër i ri që ecte po në të njëjtën zonë.

Sipas një sondazhi të fundit nga kompania analitike Gallup, rezulton se shqiptarët renditen në vendin e 11-të në botë për sa i përket pranimit të vaksinimit, ndërsa mbajnë vendin e 16 në mesin e 20 vendeve për refuzimin e vaksinave.

Në vendin tonë deri më tani janë kryer mbi 550.000 vaksinime, ku pjesa më e madhe janë të moshuarit dhe të tjerët janë punonjës në profesionet që janë caktuar si grupe risku nga Ministria e Shëndetësisë. Njëjtë si në vëzhgimet e mëparshme, Gazetasi.al konstatoi se të moshuarit janë më pak skeptikë për bërjen e vaksinës.

“Në prill e bëra dozën e parë dhe deri tani jam shumë mirë. Jo thonë kineze, ruse, amerikane. Njërën të bëjmë se mbrohemi, nuk ka rëndësi kë marrim. Ata që i nxorën, nuk i nxorën kot, po të mos bënin vaksinat nuk na i jepnin. Sa e sa të tjerë i kanë marrë para nesh”, i tha Hasbiu Gazetasi.al, një i moshuar rreth të 70-tave që kishte dalë për të bërë shëtitjen e paradites.

Ndërkaq, tek të rinjtë ekziston një arsye e çuditshme se pse refuzonin të bënin vaksinën”. Shumica e tyre, të cilët Gazetasi.al pyeti, thanë se kishin dëgjuar që vaksina do të ndikonte në fertilitetin e tyre. Një grup të rinjsh që ecnin së bashku po në të njëjtën rrugë i thanë Gazetasi.al se në të ardhmen dëshironin të kishin fëmijë dhe nuk donin të bënin vaksinën duke i futur trupit lloj-lloj “kimikatesh”, siç i quajtën ata përbërësit e vaksinës. Idetë e të rinjve në kryeqytet ishin të ndryshme.

“Pse na ka lënë mendja të bëjmë vaksinën e këtyre. Kam ndërmend të bëj familje. Nuk dua t’i prish vetes punë kotë e të kem gjithë jetën probleme,” i tha Gazetasi.al Elida një vajzë në moshën 23 vjeçare.

Por edhe pse një pjesë e madhe e të rinjve kanë të njëjtin mendim me Elidën, pa dyshim që kishte edhe nga ata që dëshironin të bënin vaksinën, pasi e shihnin si të vetmen zgjidhje për të shpëtuar nga Covid-19. Disa prej tyre që do të riktheheshin në auditore i thanë Gazetasi.al se do të ishte mirë që edhe studentët të merrnin vaksinën.

“Mendoj se edhe studentët duhet të vaksinohen. Ministria duhet të krijojë hapësira që të vaksinohen në universitet, duke bërë më të mundur kështu vaksinimin e të gjithëve. Pastaj kush të dojë mund të vaksinohet kush të dojë jo”, tha Elisoni, një 22-vjeçar i cili studionte në “Fakultetin e Shkencave të Natyrës”.

Përgjatë rrugës gjithashtu ka edhe persona të moshës së mesme të cilët presin që të marrin vaksinën sa më parë, por edhe nga ata që thonë se i besojnë më së shumti imunitetit natyral.

“E kam kaluar Covid-19 përpara dy muajve dhe të them të drejtën nuk e kalova shumë lehtë. Ishte gjendje e vështirë, por më vlejtën antitrupat se pardje bëra testin serologjik dhe kisha mbi 50, sipas përllogaritjes. Kështu që rrjellimisht dhe me këshillat e mjekëve mua nuk ka ç’më duhet vaksina”, tregon Marsida, një grua në moshën 38-vjeçare.

Anketa publikuar nga Gallup tregoi se pyetja kryesore ishte “Nëse një vaksinë për të parandaluar Covid-19 do të ishte e disponueshme pikërisht tani dhe pa kosto, a do të ishit ju dakord që të vaksinoheshit? 34% e të anketuarve janë përgjigjur me “Po” dhe 52% e të pyeturve janë përgjigjur me “Jo”.Të dhënat treguan gjithashtu se qytetarët ishin më të gatshëm një vit më parë për të marrë vaksinën, ndërkohë që pavarësisht vaksinimit masiv, skepticizmi tek qytetarët ende nuk është shuar.

A ekzistojnë këto ide vetëm tek të rinjtë shqiptarë?

Natyrisht që jo! Sipas një studimi të fundit të kryer nga Universiteti i Miçiganit dhe të botuar në revistën “Journal of Adolescent Health” tregon se shumica e të rinjve të pyetur nuk kanë dëshirë të bëjnë vaksinën. Sipas të dhënave të rinjtë e grupmoshës 14 deri 24 vjeç kanë raportuar se nuk janë të gatshëm të vaksinohen, për shkak se nuk janë të qartë për efikasitetin dhe përbërësit e vaksinave.

Stephen Gorga, një prej ekspertëve që zbardhi studimin tregoi se nga sondazhet është konstatuar se të rinjtë duan të mësojnë akoma më shumë për vaksinat dhe sigurinë e tyre.

Ndër të tjera në studim shpjegohej se vaksina e preferuar e të rinjve që dëshironin të bënin vaksinën rreth 24% ishte Pfizer. Ndërkaq, burim informacioni për shumicën prej tyre ishin Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Roli i të rinjve në përhapjen e COVID-19, edhe nëse ata në përgjithësi kanë një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjes së rëndë, e bën të rëndësishëm faktin se si i marrin informacionet ata për vaksinimin./ Gazeta SI