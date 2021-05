E rëndë në Tiranë/ Foshnja thyen këmbën, prindërit denoncojnë pronaren e çerdhes

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në një çerdhe në kryeqytet, ku një foshnjë ka thyer këmbën.





Burime zyrtare nga policia bënë me dije se dje i janë referuar prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë materialet për shtetasen me inicialet V. H., 46 vjeçe, pronarja e kësaj çerdheje, pas denoncimit të bërë nga shtetasi me inicialet O. J.

Ky i fundit ka kallëzuar se gjatë qëndrimit në çerdhe të fëmijës së tij 18 muajsh, ai ka dëmtuar dhe ka thyer kockën e këmbës.

Aktualisht policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.