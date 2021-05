Efektet fantastike që qepët e kuqe kanë për flokët!

Shpesh dëgjojmë të thuhet se flokët janë gjysma e bukurisë për një femër, por nëse bien shtëllunga-shtëllunga mund të kthene në burim stresi. Flokët e hollë dhe që këputen lehtë vijnë si pasojë e mungesës së hekurit në gjak, gjendjes emocionale të paqëndrueshme, regjimit jo të shëndetshëm ushqimor dhe çrregullimeve hormonale.





Fatmirësisht në ditët e sotme mund të gjeni një pafundësi trajtimesh, kurse gjyshet dhe mamatë tona gjenin gjithmonë zgjidhje tek bimët dhe produktet e konsumit të përditshëm. Një prej tyre është edhe qepa. Kjo perime, e pazëvendësueshme në kuzhinë, është e tillë edhe për kujdesin e flokëve. Ajo ndihmon në forcimin e tyre dhe parandalimin këputjen dhe rënien e shpeshtë të tyre. Maska e sotme ju ndihmon të kenë flokë sa më të shëndetshëm.

Përbërësit:

2 qepë të kuqe

2 thelpinj hudhër

dy lugë gjelle ujë të vakët

vaj bajamesh

Kombinimi i qepëve dhe hudhrës është një prej trajtimeve më të mira për të forcuar rrënjët e flokëve, për të parandaluar rënien e tyre dhe për t’i ushqyer që nga rrënjët deri tek maja. Antiokisdantët e qepës dhe vitamina e ushqyesit e hudhrës hidratojnë flokun, e mbrojnë nga veprimet e faktorëve të jashtëm dhe stimulojnë qarkullimin e gjakut në gjithë sipërfaqen e skalpit. Pasi të keni qëruar hudhrat dhe qepët, grijini me thikë dhe më pas kalojini në frulator. Bashkojini me ujin dhe disa pika vaj bajamesh dhe mbajeni në kokë për 30 minuta. Në fund lani flokët me shampon e zakonshme.