Nga martesa tek planet për fëmijë, Olsi dhe Egli i thonë të gjitha

Të gjithë jemi njohur tashmë me të dashurën simpatike të aktorit të humorit Olsi Bylyku. Dyshja janë thuajse të pandarë, dhe gjithnjë pranë njëri-tjetrit në projektet e tyre.





I ftuar mbrëmjen e djeshme në emisionin “Dua të të bëj të lumtur”, aktori u surprizua nga partnerja e tij. Ajo u shfaq në program e veshur me përparëse dhe i solli disa hamburger, si ushqimi i preferuar i aktorit.

Gjatë bisedës me Arbana Osmanin, çifti treguan dhe planet e tyre për të ardhmen. Ata thanë se duan t’i marrin gjërat me rradhë, duke nisur nga fejesa, martesa e deri te fëmijët.

“Të them të drejtën unë dasmën e kam qejf. Gjithmonë kam menduar me veten time që nëse nuk dashurohem një ditë, do martohem vetëm sepse dua të bëj dasmë. Tani që jam i dashuruar sigurisht që dua të bëj dasmë, pse të mos festojnë dhe familjet?”, tha Olsi.

“Jemi çift tradicional, na pëlqejnë këto gjërat hap pas hapi, fejesa, martesa, fëmijët”, shtoi Egli.