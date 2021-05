DOKUMENTI/ Këshilli i BE: Thelbësore që negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të fillojnë sa më shpejt të jetë e mundur

Këshilli i Bashkimit Europian i ka dërguar një letër pune në datën 5 maj delegacioneve të vendeve të BE përpara mbledhjes së sotme të ministrave të jashtëm të BE.Këshilli i Bashkimit Europian në paragrafin për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ka kërkuar që për këto dy vende të fillojnë negociatat e anëtarësimit me BE sa më shpejt të jetë e mundur.





Po ashtu sipas Këshillit të BE, duhet të ruhet vrulli i reformave në këto dy vende dhe të ecet përpara me integrimit europian.

‘’Për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, vetë procesi i pranimit në BE ka siguruar nxitja më e fortë për reformat dhe si e tillë, më shumë demokraci, stabilitet dhe prosperitet për të popullatat përkatëse. Tani është thelbësore që negociatat e pranimit të fillojnë sa më shpejt të jetë e mundur dhe të ecim përpara, së bashku me ruajtjen e vrullit të reformave në dy vende.’’- thuhet në paragrafin 21.2.

Këshilli i BE konstaton se në rajonin e Ballkanit Perëndimor ndihet një sens i zhgënjimit të thellë në procesin e zgjerimit. Një prej faktorëve sipas saj është mungesa e vendimeve për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

”Sot, ne duhet të pranojmë që pavarësisht nga angazhimi i palëkundur ndaj BE-së integrimi dhe nivelet e pashembullta të mbështetjes financiare dhe ekonomike të BE përfshirë edhe përballjen me pandeminë COVID-19 – njerëzit në rajon po përjetojnë një sens i zhgënjimit të thellë në procesin e zgjerimit. Faktorët kryesorë janë: mungesa e vendimeve hapat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pas hapjes së vendimit të Këshillit të Marsit 2020 për negociatat e pranimit; ritmi i ngadaltë i përparimit në rrugën e BE në Serbi dhe Mal të Zi, në zbatimin e përparësive kryesore për Bosnjë dhe Hercegovinën, dhe të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në Kosovë dhe pasiguria në lidhje me dialogun Beograd-Prishtinë. Një perceptim i dorëzimit të vonuar në BE të vaksinave COVID-19 ka ushqyer më tej një rrëfim të zhgënjimit.”- thuhet në paragrafin 4.