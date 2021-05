Kryetari i Delegacionit të PE në Komitetin e Stabilizim-Asociimit BE-Shqipëri uron Ramën: Organizimi i suksesshëm i zgjedhjeve, hap i rëndësishëm drejt BE. Ju mbështesim!

Manolis Kefalogiannis, Kryetari i Delegacionit të PE në Komitetin e Stabilizim-Asociimit BE-Shqipëri, ka uruar Edi Ramën për fitoren në zgjedhjet e 25 prillit.





Kefalogiannis shton se zgjedhjet janë hap i rëndësishëm drejt BE, dhe ai thekson se Parlamenti Europian mbështet Shqipërinë në rrugëtimin drejt BE.

STATUSI MANOLIS KEFALOGIANNIS

I dashur Z. Rama, unë do të doja t’ju përgëzoja ngrohtësisht për procesin e mirëorganizuar zgjedhor, i cili përfundoi në një ditë të qetë dhe pozitive të zgjedhjeve parlamentare në 25 Prill 2021. Unë do të doja të përshëndesja njerëzit e Shqipërisë për pjesëmarrjen e tyre paqësore në këto zgjedhje. Më lejoni të vlerësoj organizimin e mirë të zgjedhjeve parlamentare pavarësisht nga sfidat e paraqitura nga një legjislacion zgjedhor i rishikuar në kontekstin e një pandemie globale.

Organizimi i suksesshëm i këtij procesi zgjedhor është një hap shumë i rëndësishëm në rrugën drejt pranimit të vendit tuaj në Bashkimin Evropian, një hap që duhet të ndiqet nga zbatimi i plotë i rekomandimeve të formuluara nga Misioni OSBE-ODIHR. Ju mund të jeni të sigurt se Parlamenti Evropian mbështet dhe do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Si Kryetar i Delegacionit të Parlamentit Evropian në Komitetin Parlamentar të Stabilizim-Asociimit BE-Shqipëri, unë pres që të vazhdojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë dhe të frytshëm me Parlamentin e sapo zgjedhur. Sinqerisht e juaja, Manolis Kefalogiannis