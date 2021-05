PD reagon pas deklaratës së Ramës: Të vendosur për kthimin e demokracisë në vend, asnjë diversion nuk do të na ndalë në këtë betejë

Partia Demokratike i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama, i cili deklaroi sot se PS do ta mbajë të shtrirë dorën për bashkëpunim me opozitën, teksa paralajmëroi se do konsultohet me opozitën dhe për emrin e Presidentit të ri.





PD akuzon kryeministrin si ‘autor të masakrës elektorale dhe tjetërsimit të vullnetit të shqiptarëve”, ndërsa thekson se detyra e tyre ndaj shqiptarëve është “të qëndrojmë të vendosur dhe të luftojmë fort për kthimin e demokracisë në vend”.

“Edi Rama është autori i masakrës elektorale dhe tjetërsimit të vullnetit të shqiptarëve për ndryshim. Me qëllim që të largojë vëmendjen ai vazhdon gënjeshtrat, manipulimet dhe diversionet. Vjedhja e zgjedhjeve nga Rama-Doshi-Rakipi e çuan vendin tonë drejt një masakre masive elektorale, ku viktimat janë qytetarët shqiptarë dhe e ardhmja e tyre. Detyra jonë ndaj shqiptarëve është të qëndrojmë të vendosur dhe të luftojmë fort për kthimin e demokracisë në vend. Asnjë diversion nuk do të na ndalë në këtë betejë, duke filluar me shpalosjen e fakteve, provave dhe të dhënave që dëshmojnë pëmasën e plotë të masakrës zgjedhore nga regjimi Rama-Doshi-Rakipi”, deklaron PD.

Rama u shpreh sot i vendosur për shkarkimin e Presidentit të Republikës Ilir Meta, teksa shtoi se për emrin e Presidentit të ri, ndonëse është shumë herët, PS do të konsultohet me PD për këtë çështje.

“Është shumë herët për të folur për zëvendësimin e tij por në çdo rast qoftë para kohe, qoftë në kohë ne do konsultohemi me PD për emrin e presidentit të ri.

PS ka mundësinë historike që në mandatin e tretë ta çojë Shqipërinë në një nivel tjetër”, deklaroi Rama.