“Bota është rrumbullak, sot unë nesër ti”, Jasmina nxjerr zbuluar Andin dhe Diona Fonën (Foto)

Disa ditë më parë këngëtarja Diona Fona publikoi këngën e re, të titulluar “Sheqer”, ku konkurrenti i “Përputhen”, Andi Artani është protagonist dhe kjo ka nxitur xhelozinë e Jasminës.





Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Jasmina ka treguar se Andi ka qenë I ftuar në ditëlindjen e Fationit, por ka ikur menjëherë drejt Vlorës, sapo e ka kërkuar këngëtarja Fona.

Ndër të tjera, Jasmina nuk I ka kursyer dy fjalë për këngëtaren, teksa shprehet se “bota është e rrumbullakët, sot unë e nesër ti”.

“Bol më pyetet se cfarë bën Andi e nga është Andi. Durova të dal si femër e fiksuar para një Shqipërie, ndërkohë që duket kush shkon mbrapa femrës së gabuar. Dje ka qene I ftuar në ditëlindje por ka ikur direct drejt Vlores për t’I ardhur në ndihmë “shoqes” që e ka njohur vec kur I ka shkruar për ta marrë si imazh. Nuk kam folur e nuk kam hapur kësi temash sepse personi në fjalë takohej me mua dhe me bente të dukesha si e cmendur për këto “mendime.

Dje ua them sinqerisht po e prisja t’u dilnin fotot dhe ja ku ma nxorrët fytyrën e vertetë të mashkullit “të dashururar”. Njeriu fundit që do t’ja hiqja maskën publikisht por si fillim ai s’duhej të kishte maskë me mua. Sa për ktë “femrën”, bota është rrumbullak sot unë nesër ti. Edhe po, jam duke I dhënë rëndësi publiku dhe kushdo që do dojë të kthej përgjigjie jam e hapur për ballafaqim! Edhe pse s’ka gojë njeri t’më flas.Gjithsesi ju pres”, shkruan Jasmina në “Instastory”.