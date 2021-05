Horoskopi për ditën e sotme, 11 maj 2021

Dashi





Diçka që lexoni sot mund të ketë efekt dramatik në jetën tuaj. Kushtojini vëmendje të veçantë psikologjisë së ëndrrave. Mund të gjeni një shpjegim për një ëndërr të përsëritur. Do të mësoni më shumë për veten ndërsa studioni këtë fushë të veçantë.

Demi

Sot do të keni dëshirë të kaloni kohë me të dashurit tuaj. Inkurajoni fëmijët dhe partnerin të qëndrojnë në shtëpi me ju. Do të habiteni se sa argëtuese mund të jetë një ditë e qetë në shtëpi. Sonte, porositni pica dhe shihni një film së bashku.

Binjakët

Sot një artikull ose një shfaqje televizive mund ta vendosë mendjen tuaj të rrotullohet në drejtimet më të çuditshme. Mund të kuptoni disa gjëra që nuk i dinit për veten. Sa i përket aspektit sentimental, ai parashikohet të jetë i shkëlqyer.

Gaforrja

Mos harroni se është një forcë dashamirëse që ju do. Pavarësisht gjithçkaje, ka gjithmonë një shpatull ku mund të mbështeteni. Edhe në momentet tuaja më të errëta, nuk jeni kurrë vetëm. Lejoni që ky informacion t’ju çojë përpara gjatë ditës.

Luani

Mos hezitoni të thoni qartë mendimin tuaj sot edhe nëse tingëllon i ashpër. Shumë herë njerëzit hezitojnë të thonë atë që ndiejnë vërtet sepse mendojnë se është e qartë për të gjithë. E vërteta e çështjes është se shumica e njerëzve nuk janë lexues të mendjes dhe ndoshta nuk po marrin sinjalet delikate që ju dërgoni.

Virgjëresha

Shkoni te figurat më të vjetra për këshilla sot. Kërkoni mendim nga një prind ose gjysh për çështje për të cilat keni nevojë. Marrëdhëniet me njerëz të moshuar ka të ngjarë të shkojnë veçanërisht mirë, dhe do të zbuloni se mund të kaloni pengesa që mund të kenë ekzistuar midis jush dhe një anëtari të caktuar të familjes.

Peshorja

Ju mund të merrni një letër ose telefonatë që ju nxit në veprim. Mund ta kuptoni se sa afër jeni për të arritur një qëllim afatgjatë dhe të shfrytëzoni energjinë tuaj për atë shtytje përfundimtare në vijën e finishit. Tani që qëllimi është në horizont, ju tashmë po mendoni se cili do të jetë tjetri.

Akrepi

Kjo mund të mos jetë mënyra juaj e preferuar për të kaluar ditën, por do të ishte një kohë ideale për të përfunduar detyrat që janë grumbulluar në shtëpi. Do të ishte mirë të organizoheni pak më shumë në shtëpi. Kjo do të thotë të hedhësh në plehra gjërat e vjetra.

Shigjetari

Ju jeni një shpirt i përkushtuar për të kaluar kohën e çmuar personale duke bërë punët e shtëpisë. Plotësimi i tyre do t’ju motivojë të kaloni në detyrën tjetër. Me paratë do t’ju duhet të tregoni kujdes, duke shpenzuar vetëm për gjërat ju nevojiten vërtet.

Bricjapi

Ju jeni një lexues i zjarrtë. Sot mund të hasni në disa ide që frymëzojnë idetë tuaja. Kushtojuni vëmendje këtyre dëshirave të zjarrta. Shkruaji ato. Kur t’i rishikoni ato brenda pak ditësh, do të shihni se cilat kanë akoma një tërheqje të fortë ndaj jush.

Ujori

Ju mund të prisni të keni një takim konfuz me një mik apo koleg sot. Ai ose ajo mund të vijë te ju për këshillë, por hezitoni të zbuloni specifikat e problemit. Do të ndiheni sikur ju është kërkuar të ndërmjetësoni në një argument, megjithatë dini vetëm njërën anë të historisë. Bëni durim.

Peshqit

Ndiheni të fortë, energjikë dhe ka të ngjarë të frymëzoheni për të bërë një punë të vërtetë nëpër shtëpi. Përqendrohuni në punët më të zakonshme, të tilla si riorganizimi i rafteve të librave ose kalimi nëpër rrobat që nuk i vishni më. Në marrëdhënien në çift mund të hasni në disa keqkuptime.