Komisioni i Sigurisë kalon traktatin e ekstradimit me SHBA/ Etilda Gjonaj: Nuk ka strehë për të fshehurit nga drejtësia

Komisioni i Sigurisë Kombëtare të Kuvendit kalon Traktatin e Ekstradimit SHBA-Shqipëri firmosur në 22 dhjetor 2020.





“Një dëshmi partneriteti në rritje Tiranë-Uashington prej Traktatit të Parë në 1 mars 1933. Nuk ka strehë për të fshehurit nga drejtësia, të arratisurit, kriminelët as në Shqipëri dhe as në SHBA. Cilido në kërkim për t’u ndjekur penalisht apo kryerjen e dënimit për një krim të ekstradueshëm do t’i dorëzohet drejtësisë. Një armë e fortë më shumë për t’i treguar krimit se nuk i shpëton ndëshkimit. “, shkruan sot ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj.