Gazetarja Dorjana Bezat siguron ekskluzivisht për “BalkanWeb” videon e momenteve të fundit të 27-vjeçarit Mehmet Qema.





Në video shihet momenti kur autori, 28-vjeçari Marjus Dema, i cili ndodhet në këmbë me armë në dorë, debaton me viktimën, që ndodhet i ulur në tavolinë, bashkë me pesë shokë të tjerë.

Siç shihet në videon që sjell gazetarja në redaksinë e “BalkanWeb”, në çastet e fundit, para se autori ta qëllojë me armë, viktima i bën me dorë, ndërsa janë duke debatuar.