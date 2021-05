Eksperti i karrierës dhe punësimit, Erion Muça: Të rinjtë duhet të jenë vigjilentë në përzgjedhjen e punëve

VOLTIZA DURO – Në një vit të vështirë pandemie, tregu i punës ka pësuar goditje jo të vogla. Ajo çka u vu re ishte dhe rritja e papunësisë në radhët e të rinjve. Në një intervistë për ‘Gazeta Shqiptare’, Erion Muça ekspert i karrierës dhe punësimit, njëkohësisht pedagog shpjegon në mënyrë të detajuar mënyrën e funksionimit të tregut të punës në Shqipëri. Ai thekson se të rinjtë duhet të jenë më të kujdesshëm dhe vigjilentë ndaj pozicioneve të ndryshme, të reja dhe ekzistuese dhe kompanive që i ofrojnë, por edhe të përgatiten me aftësi sociale dhe individuale të zhvilluara, për të qenë jo vetëm konkurrues, por edhe triumfues përballë dinamikave dhe luhatjeve të vazhdueshme të tregut të profesioneve dhe zanateve. Më tej Muça tregon se cilat janë profesionet e së ardhmes për të rinjtë.





Sa dhe cilat janë hapësirat për punësim të të rinjve në Shqipëri? Punësimi i të rinjve në Shqipëri është një sfidë dhe problematike disavjeçare tranzicioni, e cila buron nga sistemi arsimor dhe rritet dhe zhvillohet më tej nga hapësirat e kufizuara dhe mungesa e meritokracisë. Tregu shqiptar i punës brenda kufijve mundëson pak hapësira për të rinjtë, pjesa më e madhe e tyre, në kompani dhe institucione janë të pasistemuara në emërtime dhe të pa rregulluara dhe të pa unifikuara në detyra, përgjegjësi, kritere dhe hierarki duke vështirësuar ndjeshëm edhe informacionin e nevojshëm të tyre, në lidhje më zhvillimin e njohurive dhe aftësive të domosdoshme. Në këto kushte të rinjtë duhet të bëjnë një sforco shumë më të lartë jo vetëm të jenë më të kujdesshëm dhe vigjilente ndaj pozicioneve të ndryshme, të reja dhe ekzistuese dhe kompanive që i ofrojnë, por edhe të përgatiten më aftësi sociale dhe individuale të zhvilluara, për të qenë jo vetëm konkurrues, por edhe triumfues përballë dinamikave dhe luhatjeve të vazhdueshme të tregut të profesioneve dhe zanateve. Përgjithësisht Shqipëria i ka filluar vonë, pa rend, program dhe sistem, mbështetjen e rëndësisë së inciativave të start-upeve, atyre sipërmarrëse në inovacion dhe teknologji. Kjo vonesë si rrjedhojë ka shtyrë në kohë edhe hapjen e tregut ndaj mundësive të zgjeruara për të rinjtë drejt aksesimit online në nivel global të mundësive të punësimit.

Si ndikoi pandemia COVID-19 në punësimin dhe papunësinë e të rinjve në Shqipëri?

Pandemia si në çdo grupmoshë tjetër ndikoi negativisht duke rritur papunësinë e të rinjve. Me mbylljen eshumë sektorëve të ekonomisë të rinjtë mbetem të papunë. Në krahasim me grupmoshat e tjera ata arritën më shpejt të përshtaten duke qenë më fleksibel për të modifikuar rutinën e të punuarit dhe duke krijuar një pavarësi të kënaqshme në të punuarin në distancë dhe perfeksionim ne vijim të kësaj forme, duke përjetuar më tepër e në masë papunësinë e përkohshme dhe jo atë afatmesme dhe afatgjatë. Të rinjve ndonëse të prekur nga papunësia ju desh më pak kohë por pak më shumë mundim të rekuperonin jo vetëm qasjen optimiste të të parit dhe trajtuarit të punës gjatë pandemisë, por edhe aftësitë e duhura profesionale për t`ju përgjigjur siç duhet ndryshimit tërësor të tregut të punës kushtëzuar prej saj. Tanimë të rinjtë janë në përpjekje e sipër jo vetëm në gjurmim të hapësirave të reja për punësim dhe promovim, por paralelisht janë bërë më kërkues ndaj tyre për t’i paraprirë trentit të ndryshimeve të vazhdueshme që mund të ndodhin në tregun e punës.

A janë të përgatitur të rinjtë për t`iu përgjigjur pozicioneve të reja të punës që lindin?

Të rinjtë kanë kapacitetin dhe potencialin e duhur për të këmbëngulur dhe forcuar aftësinë individuale drejt një këmbëngulje më të lartë, për më shumë guxim dhe marrje përsipër risku në iniciativa sipërmarrje, apo të kenë më shumë kurajë për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm që do të ndikojnë më shpejt në orientimin e tyre dhe përgatitjen e nevojshme drejt hapësirave më të afërta të punësimit, por edhe me shanse dhe mundësi të larta për karrierë. Është momenti i operativitetit të të bërit të gjërave dhe jo i filozofive për pritshmëri utopike të nxitura nga orientimi i gabuar në karrierë, pasionet në shpërfillje dhe mosnjohje të realitetit apo projeksioneve produkte të keqinformimit të pabazuar në treg por në imagjinatë. Tani është koha e vrapimit e paralel më të edhe të arsyetimit për të mbërritur më të sigurt dhe më të pjekur në detinacionin e duhur të punësimit dhe karrierës së dëshiruar. Të rinjtë duhet të përgatiten për të mësuar duke pësuar në aksione që duhet t’i nisin furishëm, e në hapat e para të tyre të veprojnë më shumë sesa të mendojnë. Përgatitja dhe cilësitë më të spikatura të të rinjve janë: inteligjenca, kreativiteti, energjia, vitaliteti, shkathtësia, aftësia për të komunikuar dhe prezantuar mirë, përshtatja dhe aftësia për të ndryshuar sipas rrethanave dhe kontekstit, të cilat duhet t’i përdorin si asete të vyera vetëndërgjegjësimi, për t’i shfrytëzuar si kapital, në fitimin edhe me rrëmbim të mundësisë për punë nga punëdhënësi dhe tregu i punës.

A punojnë të rinjtë në kushte optimale pune?

Kushtet e punës së të rinjve janë relativisht të mira kjo pasi filtrat e tyre në përzgjedhje të profileve të punës ka pasur edhe si element dhe komponent vlerësimi ambientin e punës, si shtytës për ti nxitur të provojnë një punë edhe në mungesë të avantazheve të tjera si paga, oraret etj. Tendenca për të përmirësuar kushtet e punës së të rinjve është dhe në interes të vetë kompanive dhe institucioneve, të cilat nëpërmjet investimit në përmirësim të ambientit të punës, përpiqet jo vetëm të tërheqë të rinjtë më të talentuar por edhe konkurrojë denjësisht me standardet dhe kushtet e duhura të ushtrimit të aktivitetit. Ndjesia dhe kënaqësia e të rinjve në vendin e punës është një mekanizëm për përhapjen e imazhit pozitiv të vetë kompanisë në tregje të vogla si Shqipëria dhe këtë detaj e kanë kuptuar dhe zbatuar edhe kompanitë dhe institucionet vendase. Nëse në lidhje më ambientin e punës dhe kushtet fizike ka pasur një përpjekje relativisht të lartë e kundërta ka ndodhur më respektimin e kontratave dhe rregulloreve të brendshme, për të cilat përpjekja për ti respektuar nga ana e kompanive dhe institucioneve, pavarësisht emancipimit mbetet relativisht e ulët. Në këtë aspekt baraspeshimi midis respektimit të kontratave të punës dhe rregullave dhe interesimi për një ambient pune sa më të përshtatshëm të punuari, duhet të shtyje automatikisht të rinjtë të mos nënshtrohen përballë mosrespektimit të kontratave të punës dhe të drejtave të tyre dhe të jene gjithmonë në kërkim të një ambienti sa më komod të punuari parë edhe si një element i rëndësishëm motivimi, produktiviteti dhe rezultatesh në punë për ta.

Cilat janë disa nga sugjerimet për të rinjtë në lidhje më më shumë rezultat për punësim? Mundësitë janë aty dhe të rinjtë i presin, por të rinjtë duhet të njohin jo vetëm ku janë këto mundësi, por edhe sesi të përfitojnë prej tyre duke u punësuar. Të rinjtë duhet të identifikojnë pozicionet e reja që lindën përgjatë dhe pas pandemisë, duke qenë shumë analitikë ndaj mënyrës sesi po zhvillohet tregu dhe cilat janë dhe do të jenë profesionet dhe zanatet më të kërkuara e të preferuara për ta. Të rinjtë duhet të jenë më praktike në përzgjedhjen e programit të studimit dhe formimit profesional dhe pavarësisht të gjithave është mirë që ato të jenë në përputhje me kërkesat për aftësi, profesione dhe zanate që ka tregu, në hapësirën gjeografike të fushës së interesit që ka një i ri për tu punësuar. Të rinjtë në të gjitha rastet duhet të përputhin tiparet e personalitetit, karakterit, dëshirat, pasionet, projeksionet për punët e dëshiruara me zgjedhjen e studimeve dhe kualifikimeve duke ju përgjigjur kërkesave aktuale dhe të mëvonshme të tregut të punës. Ata duhet të lidhin natyrshëm të gjitha karakteristikat e tyre me një program apo nivel studimi dhe më pas punësimi, që në të ardhmen e afërt, të jetë zanat dhe profesion i sigurtë për ta.

Cilat janë disa nga sugjerimet për një promovim të shpejtë në karrierë?

Të rinjtë duhet të shpalosin pa ngurrim aftësitë dhe talentin e tyre në guximin për të tentuar dhe arritur barazinë e duhur profesionale në intervistën e punës. Ata duhet të pozicionojnë standardet e përgjithshme të vetes në nivele të larta përballë punëdhënësit më qëllim që në mendjen e tij të klasifikohen dhe selektohen si profesionistë në ide dhe të zotët në marrjen përsipër të përgjegjësive dhe realizimit të tyre në pavarësi të dukshme përgjatë punës. Të rinjtë duhet të dokumentojnë më shumë punën që bëjnë dhe raportojnë më intensivisht atë përballë punëdhënësit për të rrëmbyer suportin e duhur për promovim në karrierë. Të rinjtë duhet t’i japin formë dhe përmbajtje fushës së tyre të kompetencës duke u specializuar ngushtë, në një segment të tregut dhe profesionit, ku ka kërkesë dhe interes të lartë në treg si dhe të përdorin të gjitha aftësitë e tjera të gjithanshme për të përparuar jo vetëm në/me fushën e kompetencës por edhe më gjere. Të rinjtë duhet të promovojnë në shumë mënyra, më shumë mekanizma dhe në një larmishmëri drejtimesh aftësitë që kanë, fushën e tyre të kompetencës apo profesionin dhe zanatin e tyre, për të marrë më herët dhe më shpejt rezultatet e pritshme dhe suksesin që kërkojnë. Të rinjtë duhet që paralelisht më punën të jenë të interesuar të mësojnë dhe përfitojnë nga informacioni që sjell aktualiteti, për të perfeksionuar veten në raport me sfidat e punësimit në sektorë dhe industri të ndryshme, për ti paraprirë dhe qenë në sinkron në çdo kohë, të ndryshimeve të vazhdueshme në to. Të rinjtë duhet ta kthejnë zhgënjimin në forcë dhe pengesat në stimul për të përmbushur plotësisht objektivat dhe qëllimet e tyre në punësim dhe karrierë.

Cilat janë profesionet dhe zanatet e së ardhmes ?

Profesionet dhe zanatet e së ardhmes janë: ekspert i sigurisë kibernetike – askush nuk dëshiron të bëhet viktimë e krimit të bazuar në internet, prandaj është i rëndësishëm inkurajimi i të rinjve të zgjedhin këtë sektor në rritje; nxhinier robotik, mekatronik dhe teknik i diagnostikimit të mjeteve – Të gjitha llojet e inxhinierit janë në kërkesë, por ata që janë të aftë shumë në kodim dhe software janë të nevojshme në fusha të tilla si inxhinieri biomjekësore, magazinimin dhe logjistikës, agroteknologjisë së (teknologjisë bujqësore) dhe hi-tech prodhimit të tilla si automjetet pa shofer. Inxhinierët dhe teknikët paguhen mirë dhe aftësitë e tyre kërkohen në të gjithë botën, kështu që nëse ju pëlqen ideja për të qenë në gjendje të udhëtoni, mund të jetë një karrierë e mire Zhvilluesi softueri dhe analist të dhënash – Shkathtësitë e programimit kompjuterik janë fusha më e kërkuar e ekspertizës dhe janë të nevojshme kudo! Nga llogaritja cloud, skanera, pajisje mjekësore diagnostikuese si dhe nga inteligjenca artificiale të inteligjenca e biznesit, lojrat – dhe mundësi të tjera që ende nuk kanë dalë në horizont. Si mund të mbajmë gjurmët e sasisë së madhe të informacionit dixhital të ruajtur për njerëzit, sjelljen dhe preferencat e tyre dhe çfarë mund të na tregojë e gjitha? Analistët e të dhënave mund të na ndihmojnë të kuptojmë situatat dhe skenarët duke paraqitur të dhëna komplekse në një mënyrë të qartë. Ekspert i marketingut digjital, shitjeve dhe projektues i përvojës së përdoruesit (User Experience) Përvoja e përdoruesit kombinon markën, dizajnin, funksionin dhe përdorshmërinë për faqet e internetit, aplikacionet dhe platformat e tjera digjitale për ta bërë për vojën e përdoruesit të këndshme dhe të pakomplikuar. Eshtë një fushë kryesore për shitjen më pakicë në internet, arsimin, bankat dhe financat dhe shumë shërbime të tjera dixhitale.

Zanatçinj (Elektricistë, Mekanikë, Hidraulikë etj) dhe teknikë të mirembajtjes

Industria e ndërtimit dhe nevojat e njerëzve për shërbime zanati ka nevojë për mijëra zanatçinj çdo vit për të marrë role pune dore dhe automatike. Praktikat mund të ndihmojnë në mbylljen e boshllëqeve në pozicione si Teknikë Ndërtimi, Elektricistë, Mekanikë, Hidraulikë etj. Kompanitë prodhuese po krijojnë produktet e sotme dhe të së ardhmes gjithnjë e më shumë hi-tech duke rrezikuar disa vende pune nga automatizimi, por njerëzit do të jenë akoma të domosdoshëm për t’u siguruar që makineritë funksionojnë normalisht sidomos kur rëndësia e shërbimit ndaj klientit në lidhje më mirëmbajtjen do të përbëjë një element diferencues dhe konkurueshmërie në treg midis kompanive të ndryshme

Epidemiolog, Infermier dhe Punonjës Shëndeti?

Në të ardhmen do të ketë shumë punë në shkencat e jetës. Epidemiologët hulumtojnë shkaqet dhe efektet e viruseve dhe sëmundjeve në një shoqëri gjithnjë e më globale – pas pandemisë së fundit COVID-19 janë të nevojshme më shumë se kurrë. Deri në vitin 2039 numri i njerëzve të moshës 75+ do të jetë dyfishuar që do të thotë një kërkesë e madhe për njerëzit që të punojnë në kujdes. Agronom dhe ruajtës të natyrës Agronomët janë ekspertë në shkencën e menaxhimit të tokës dhe synojnë të përmirësojnë rritjen e të korrave. më furnizimin më ushqim një shqetësim të vazhdueshëm në të gjithë botën, në duhet të kërkojmë të përshtatim vazhdimisht metodat e bujqësisë; prerjes teh, agro teknologjisë është duke luajtur një rol të rëndësishëm në këtë ‘në’ kërkesës punë. Ruajtja e natyrës – mbrojtja e një habitati të veçantë siç është pylli, këneta e hapur ose një pjesë e vijës bregdetare – ndihmon në përmirësimin e mjedisit si dhe inkurajon njerëzit që ta shijojnë dhe respektojnë atë. Fshatrat ose oficerët e ruajtjes bëjnë punë nga të cilat përfitojmë të gjithë në një mënyrë apo në një tjetër

Artist

Keni një talent artistik në lojërat më video, animacionet, realitetin virtual të dizajnit të paketimit, dizajnit të peizazhit, modës, reklamave, muzikës, pikturës, kërcimit – një talent i zbuluar dhe kultivuar për artin mund të jetë i dobishëm në një gamë të gjerë karrierash.

Mësues Informatike dhe Shkencave të Natyrës

Shkollimi është sfidë e njerëzimit por mungesa e interesit për degët e mësuesisë së shkencave të natyrës është në rritje- po aq në rritje sa interesi i shtuar për Mësuesinë në Informatikë. Këto tendenca shumë shpejt do të sjellin një mungesë në treg dhe rrjedhimisht një domosdoshmëri të shtuar në të për mësues të këtyre degëve.