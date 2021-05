PD mbledh Kryesinë më 16 maj, zbulohet SMS e Gazment Bardhit drejtuar anëtarëve

Partia Demokratike do të mbledhë Kryesinë më 16 maj, në orën 17:00. Burime nga selia blu kanë bërë të ditur për “BalkanËeb” se Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi, iu ka drejtuar një mesazh të gjithë anëtarëve të Kryesisë, që të marrin pjesë në mbledhje.





Siç thuhet në mesazhin e Bardhit drejtuar demokratëve, në rend dite në mbledhjen e Kryesisë së PD do të jenë “diskutimet dhe vendimmarrja sipas Statutit për proceset politike pas situatës së krijuar me masakrën elektorale të 25 prillit”.

Mesazhi i plotë i Bardhit drejtuar anëtarëve të Kryesisë së PD:

Të nderuar anëtarë të Kryesisë!

Ditën e dielë, datë 16 Maj 2021, ora 17:00, do të zhvillohet mbledhje e Kryesisë së Partisë, me rend ditë: “Diskutime dhe vendimmarrje sipas Statutit për proceset politike pas situatës së krijuar me masakrën elektorale të zgjedhjeve të 25 Prillit”.

Më pas, në orën 19:00, me të njëjtin rend dite, do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Kombëtar.

Mbledhjet do të zhvillohet në selinë e Partisë, në sallën e Grupit Parlamentar, Kati i II.

Ju lutem merrni masat për pjesëmarrjen tuaj!

Me respekt,

Sektetari i Përgjithshëm

Gazment Bardhi