Në 4-vjetorin e lindjes, Bieta dhe Albani i organizojnë surprizën përrallore Kroit

Kroi, i vogli i moderatores Bieta dhe Albanit feston sot 4-vjetorin e lindjes. Në këtë ditë të veçantë për vogëlushin e tyre, dyshja kanë organizuar një festë surprizë.





E gjithë familja shfaqen rreth tortës, teksa e urojnë Kroin me fjalët më të bukura.

“Me kete surprize u zgjuam sot…

4 vjetori i Kroit i beri me ne fund bashke te 4 gjysherit (pasi dy e kaluan dhe 2 u vaksinuan) Me sykat mbyllur shkuam lart dhe i gjetem familjaret me te afert e te dashur te mbledhur rreth tortes me Paë patrol squad te cilen kishim kaq dite qe e prisnim… ❤️”, ka shkruar Bieta krahas postimit.

https://www.instagram.com/bietasulo/channel/?utm_source=ig_embed&ig_rid=81f3e71c-ae57-482c-9360-e4fea49bdc2b