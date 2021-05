U zgjodh deputete, mjekja e njohur e thotë për herë të parë: Nuk kam votuar veten, por vetëm PS sepse…

Deputetja e zgjedhur e PS, mjekja e njohur Najada Çomo ka qenë sot në emisionin “Frontline” në News24 ku ka rrëfyer shumëçka që nga kandidimi i saj deri tek zgjedhjet apo dhe situata e COVID-19.





Çomo, e cila e renditur e dyta në listën e PS në Tiranë mori 1583 vota ka treguar për herë të parë se nuk e ka votuar veten e saj. Ajo tha se ka votuar vetëm për numrin 12, subjektin PS, pasi sipas saj fitorja e PS ishte dhe fitore për të. Çomo deklaroi se do të jetë një zë në parlament në mbrojtje të të gjitha stafeve shëndetësore në vend.

“Ndihem krenare që jam pjesë e parlamentit të skuadrës socialiste dhe mbi të gjitha ndihem krenare për një arsye të vetme që unë do përfaqësoj në parlament ata njerëz që kanë punuar ditë e natë në spitalet COVID, por jo vetëm në të gjithë spitalet e Shqipërisë, gjithë mjekët e shërbimeve parësore, gjithë stafet mbështetëse që kanë punuar për pandeminë për COVID-19. Unë do jem një zë në mbrojtje të punës së tyre të padiskutueshme, të një lufte të madhe që është bërë, që vazhdon të bëhet. Besoj do përfaqësoj denjësisht ata njerëz që kanë punuar ditë e natë për shëndetin e popullatës shqiptare.

Më 25 prill kam qenë në krye të detyrës, e prisja me dëshirë të madhe rezultatin. Isha e bindur në fitore, por ndryshe është kur je e bindur dhe ndryshe kur e shikon prej vërteti rezultatin. Unë një gjë nuk kam parë, se sa vota kisha marrë unë si deputete. Nuk i kam numëruar. Unë nuk e kam votuar Najadën në numrin dy. Kam votuar numrin 12. E quajta detyrim moral karshi PS që të votoja për PS. Nëse votoja 12 detyrimisht forca politike do të fitonte dhe do të sillte dhe Najadën në parlament. Duke mos u marrë me politikë ke ca mendime të tuat dhe të lejohet.

Jam njeriu i fundit që kam parë numrin e votave që unë kam marrë. Në bindjen time ishte që të votohej PS sepse kjo ishte më e rëndësishme se vota për Najadën. Do jem njeri që do bëj më të mirën në atë vend. Kompromise që kanë lidhje me shëndetësinë”, deklaroi Çomo.