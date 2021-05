Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video ku disa të moshuar që marrin dozën e dytë e vaksinës e falenderojmë për nisjen e këtij procesi.





Rama thotë se nuk do të ndalen edhe pas 632 676 vaksinimeve të kryera në luftën kundër armikut të padukshëm.

“Nderi është i gjithi i yni. *Ia kemi dalë të kryejmë më shumë se 632,676 vaksinime dhe nuk do të ndalemi, me këmbëngulje të madhe, derisa ta fitojmë përballjen me armikun e padukshëm”, shkruan Rama.