KAS vendos të hapë 24 kuti në Berat: Pranohen si provë disa nga materialet e dorëzuara nga LSI dhe PD

KAS pranoi kërkesën e LSI, për të hapur 24 kuti të materialeve zgjedhore në qarkun e Beratit.





Mësohet se KAS do të shqyrtojë nga të dhënat e materialeve zgjedhore të këtyre 24 kutive përputhshmërinë e listave të zgjedhjeve, identifikimin elektronik të tyre.

Po ashtu, KAS rrëzoi kërkesën e PD-së e cila kërkonte që të merreshin informacionet shtesë për provat shtesë nga institucionet shëndetësore dhe organet ligjzbatues, si SPAK dhe Prokuroria, për të vërtetuar sipas PD shkeljet zgjedhore. Me kërkesën e dy anëtarëve të KAS, Braho dhe Çefa, KAS do të administrojë dhe kryqëzimin e të dhënave nga pajisja PEI, identifikimi elektronik. Mbledhja e radhës, ku do të hapen kutitë e votimit, pritet të zhvillohet ditën e hënën, në orën 10:00.

LSI pretendon për shkelje të ligjit pretendon se përmes hapjes së këtyre kutive do të sigurojë prova të mjaftueshme të cilat mund ti japin asaj mandatin e parë në qarkun e Beratit, duke ua hequr PS-së. Bëhet fjalë specifikisht për mandatin e Blendi Klosit, duke i kaluar Ardit Çelës.