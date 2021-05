Shenja e zodiakut me të cilën më së lehti mund të kuptoheni

Nëse keni menduar ndonjëherë pse duket se bëheni shok të ngushtë menjëherë me çdo Akrep që takoni, pavarësisht reputacionit të tyre për të qenë misteriozë dhe të mbyllur, ju me siguri jeni një nga disa shenjat e zodiakut që është e lehtë për Akrepin të merret vesh.





Çdo shenjë është shumë e përputhshme me të paktën një shenjë tjetër. Shenja më e lehtë e zodiakut përcaktohet nga elementi i shenjës suaj, sipas astrologut Clarisse Monahan .

“Në astrologji, disa elementë punojnë më mirë së bashku se të tjerët”, thotë Monahan. “Si rregull i përgjithshëm, shenjat e zjarrit funksionojnë mirë me shenjat e ajrit , dhe shenjat e tokës funksionojnë mirë me shenjat e ujit . Këto punojnë mirë së bashku për pajtueshmërinë emocionale ndaj njëri-tjetrit , i cili është një aspekt harmonic.

Natyrisht, shenjat e zodiakut me të njëjtin element priren të shkojnë shumë mirë si ajri me ajrin, zjarri me zjarrin, etj. Shenjat me të njëjtin element kanë tendencë të kenë tipare të ngjashme të personalitetit dhe ndajnë një pamje të ngjashme për jetën. Është thjesht e lehtë për ta që të kuptojnë njëri-tjetrin herët.

Pra, nëse jeni duke kërkuar të krijoni një mik të ri ose të gjeni një partner romantik, kjo është shenja më e lehtë e zodiakut për t’u marrë vesh, bazuar në shenjën tuaj:

Dashi: Ujori

Demi: Virgjëresha

Binjakët: Shigjetari

Gaforrja: Akrepi

Luani: Dashi

Virgjëresha: Peshqit

Peshorja: Luani

Akrepi: Bricjapi

Bricjapi: Demi

Ujori: Binjakët

Peshqit: Gaforrja