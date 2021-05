Anxhela Peristeri parakalon në Eurovision dhe na mahniti të jgithëve

Anxhela Peristeri ka parakaluar në tapetin e kaltër “Eurovision”, në Rotterdam duke mrekulluar me pamjen e saj. Këngëtarja u shfaq me një fustan të kuq dhe kapele teksa me këtë ngjyrë e përfaqësoi denjësisht vendin tonë e flamurin.





Fustani i Anxhelës është dizenjuar nga stilisti Valdrin Sahiti dhe me të drejtë ajo u shpreh se ndihet si mbretëreshë. Anxhela do të konkurrojë në “Eurovision” me këngën “Karma”, të punuar nga Kledi Bahiti dhe Olti Curri. Eurovision do të mbahet në Holandë nga data 18 deri më 22 maj. Anxhela do të këndojë në natën e dytë gjysmëfinale.