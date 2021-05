Llojet e burrave që mbeten beqarë të përjetshëm

Sigurisht, ka burra që pretendojnë të jenë lojtarë gjithë jetën e tyre dhe nuk u shkon ndërmend të vendosen.





Kur jeni në të njëzetat tuaja, pothuajse të gjithë janë të lirë. Pastaj rreth moshës 25-vjeç ndodh që burrat papritmas duan të fillojnë të qetësohen. Nëse jeni aq me fat në dashuri, kjo do të thotë që do të përfundoni të lirë në të tridhjetat tuaja, akoma duke u përpjekur të gjeni “të vetmin” që është vërtet e përshtatshme për ju. Për disa vjet, pothuajse të gjithë ju e dini përfundimisht do të vendosen, por nganjëherë ka burra që përfundojnë beqarë, shkruan Your Tango.

Pse disa burra qëndrojnë beqarë?

Sipas një studimi nga Universiteti i Nikozisë në Qipro, shkencëtarët e udhëhequr nga Menelaus Apostolou anonimisht ekzaminuan dhe analizuan më shumë se 6.700 komente nga burrat në Reddit për të gjetur arsyet më të zakonshme pse burrat mbeten beqarë.

Pamja e keqe

Burrat që menduan se dukeshin keq ose nuk u pëlqente pamja e tyre, veçanërisht nëse ishin tullac apo shumë të shkurtër, thanë se gratë nuk dëshironin të ishin në lidhje me ta.

Vetëvlerësim i ulët

Shumë burra gjithashtu pranuan se janë të lirë për shkak të vetëvlerësimit të ulët dhe se nuk kanë shumë besim te vetja. Por kjo mund të ndryshojë lehtësisht nëse ata ndryshojnë mënyrën e të menduarit dhe të parë veten ndryshe.

Aftësi të dobëta flirtimi

Disa burra janë magjepsës natyralë, por të tjerët mund ta kenë shumë të vështirë të flirtojnë me gratë. Kjo është për shkak të nervave ose injorancës për kapjen e sinjaleve femërore.

Introvertë

Për introvertët natyralë, argëtimi mund të jetë i vështirë. Këta njerëz mund të preferojnë të qëndrojnë dhe të jenë vetëm. Por ndonjëherë është më mirë të provoni diçka jashtë zonës tuaj të rehatisë.

Përvojat e këqija të mëparshme

Sigurisht, ne nuk mund ta bazojmë çdo marrëdhënie apo përvojë në marrëdhënie të këqija nga e kaluara. Të gjithë janë të ndryshëm dhe përkundrazi, duhet mbajtur mendjen e hapur.

Baba i divorcuar

Ai është një djalë i shkëlqyeshëm, por thjesht nuk funksionoi me ish-gruan. Akoma, ka një kapje të vogël për të, dhe nuk është me të vërtetë aq e vogël. Ai ka një fëmijë ose pesë prej tyre. Dhe sigurisht që ai po kërkon një nënë zëvendësuese, por nëse jeni duke kërkuar burrë dhe fëmijë, ky është një kombinim fitues. Por duhet të mendoni mirë nëse jeni gati për një burrë që ka fëmijë dhe një ish-grua.

Zgjedhës pa mbulesë

Disa njerëz dëgjojnë frazën “Lypësit nuk mund të zgjedhin” dhe nuk e kuptojnë se vlen për ta. Sado romantike është të thuash, nuk ka një partner krejtësisht të përsosur, veçanërisht nëse ju vetë nuk jeni perfekt. Sidoqoftë, një burrë i tillë nuk do të heqë dorë nga standardet e tij për të parë gratë më të reja që janë të bukura, me një karrierë të suksesshme, pavarësisht nga fakti se ato shpesh kanë një stomak, një personalitet të keq dhe nuk kanë karizëm.