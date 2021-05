Çfarë ndodh në trup kur hani çdo ditë një lugë mjaltë?

Hipokrati, “babai i mjekësisë”, vuri bazat për shkencën ushqyese, e cila konsiderohet si një metodë e rëndësishme e trajtimit. Mjalti ishte i pari në arsenalin e Hipokratit, kështu që ai bëri thirrje që ai të konsumohej çdo ditë.

Mjalti konsiderohet hipoalergjik, madje edhe gratë shtatzëna dhe gjidhënëse lejohen ta konsumojnë, por në mënyrë të moderuar.





“Një lugë mjaltë padyshim që nuk do të dëmtojë njerëzit aktivë, të cilët kanë një indeks normal të masës trupore”, tha Dr. Valentina Skorokhod, një mikrobiolog, në një intervistë me Agjencinë Ruse të Lajmeve Novosti. Ulni sasinë e mjaltit që ata hanë, sepse fruktoza në mjaltë do të rrisë ndjenjën e urisë, përveç se është sheqeri më formues i yndyrës, dhe kjo do të thotë që fruktoza grumbullohet në formën e yndyrnave si një “shpëtim” rreth belit.

Por nëse nuk hamë shumë mjaltë, ai siguron një mbështetje të madhe për trupin. Prandaj, mjalti natyral quhet “super ushqim”, sepse ndikon pozitivisht në sistemin imunitar dhe ka veti anti-mikrobike, virale dhe parazitare. Kjo është, ngrënia e një lugë çaji ose dy lugë mjaltë çdo ditë ka një efekt pozitiv në trup.

Duhet të theksohet, se mjalti përmban një përmbajtje të lartë të antioksidantëve, kështu që ka një efekt pozitiv në gjendjen e lëkurës, pasi kontribuon në dëbimin e toksinave nga trupi dhe përmirëson punën e zorrëve. Mënyra më e mirë për të shpejtuar procesin e detoksifikimit është të pini rregullisht një filxhan ujë të ngrohtë me një lugë çaji me mjaltë natyral të tretur në të.

Megjithëse mjalti përmban një përqindje të lartë të fruktozës, nuk shkakton një rritje të papritur të nivelit të sheqerit në gjak, domethënë dikush që vuan nga diabeti mund të hajë mjaltë, por në një sasi të kufizuar natyrisht.

Ngrënia e mjaltit ka një efekt pozitiv në gjendjen e zemrës dhe enëve të gjakut, pasi antioksidantët që përmban parandalojnë oksidimin e kolesterolit dhe ajo nxirret nga trupi. Për shkak se kolesteroli i oksiduar, sipas shumë studimeve, shkakton formimin e pllakave që shkakton infarkt miokardi dhe goditje në tru. Gjithashtu, mjalti forcon sistemin nervor dhe ndihmon në sekretimin e hormonit serotonin, një pjesë e së cilës shndërrohet në melatoninë.

Në përgjithësi, duke konsumuar mjaltë me moderim çdo ditë, ne mund t’i garantojmë vetes një humor të mirë dhe një gjumë të shëndetshëm.