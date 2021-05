DETAJE/ Vrasja barbare e gruas greke para vajzës 11 muajshe, një nga tre kriminelët e pamëshirshëm rezulton shqiptar

Një nga tre grabitësit që vranë në mënyrë të pamëshirshme 20 vjeçaren greke, Caroline para syve të vajzës së saj 11 muajshe duket se është shqiptar. Mediat greke shkruajnë se shqiptari është i njohur për policinë që po heton çështjen rrëqethëse.





Sipas informacioneve ekskluzive nga “Espresso“, ky është një kriminel i njohur shqiptar, i cili ishte dënuar për vrasje në tentativë, formimin e një organizate kriminale, grabitje dhe një mori krimesh të tjera, dhe se ai është liruar së fundmi nga burgu.

Në fakt, policia e kërkoi atë në adresën që ai kishte deklaruar si vendbanimin e tij, në Agia Paraskevi, pa e lokalizuar. Autoritetet e policisë arritën tek personi specifik duke përdorur të dhëna të gjetura në shtëpinë e viktimës në Glyka Nera, si dhe nga përshkrimi i pilotit 32-vjeçar. Ky i fundit kishte raportuar se më “i shkurtër” i grupit të kriminelëve që pushtuan shtëpinë e tij.

Në të njëjtën kohë, dëshmia shtesë që piloti i ri do të japë në Polici pritet me shumë interes. Sipas informacionit, brenda 24 orëve të ardhshme, ai pritet të vizitojë përsëri ndërtesën e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Athinës dhe të përpiqet të hedhë dritë mbi çdo aspekt të incidentit tragjik, në mënyrë që Policia të arrijë sa më shpejt të jetë e mundur te arrestimi i tre “monstrave” që dhunshëm ia prenë fillin e jetës së gruas së tij të dashur.

Deklaratat shtesë të pilotit të helikopterit konsiderohet thelbësor nga autoritetet, pasi vlerësohet se, duke kapërcyer tronditjen fillestare, ai tani është në gjendje t’i përgjigjet një numri pyetjesh kritike, për të dhënë shpjegimet e tij rreth të dhënave të mbledhura deri më tani dhe për të kujtuar edhe detaje të vogla, të cilat mund të jenë “çelësi” që do të zhbllokojë enigmën në lidhje me identitetin e autorëve.

“Lista e kuqe”

Në të njëjtën kohë, 32-vjeçari do të thirret për të dëgjuar gjuhë dhe dialekte të huaja, si dhe për të parë foto të kriminelëve, të cilët janë përfshirë në “listën e kuqe” të Policisë, që përfshin të dyshuarit e grabitjes pas vrasjes, për të përcaktuar nëse karakteristikat e disa prej tyre përputhen me ato të grabitësve që pushtuan shtëpinë e tij. Siç dëshmoi 32-vjeçari, pas mëngjesit fatal, grabitësit nuk u kujdesën të mbyllnin sytë fort , si rezultat i së cilës ata lanë një çarje të vogël, nga e cila mund të shihte. Në dëshminë e tij të parë, piloti i helikopterit kishte përshkruar shkurtimisht momentet e makthit që përjetoi, duke dhënë disa informacione për autorët e krimit.

“Të dy ishin relativisht të gjatë. Unë i vlerësoj ato rreth 1.80m. I treti ishte më i shkurtër, pak më shumë se 1.70 m dhe më i plotë. Ai dukej se ishte udhëheqësi. Dy burrat më të gjatë kishin veshur kapuça të zinj, mbanin një revole dhe një pistoletë të zezë, dhe i treti mbante një maskë pa armë. Ai më tha duke bërtitur: “Ku janë paratë, eh? Unë menjëherë i thashë; Do t’ju them, mos na shqetësoni, duke shpjeguar se në bodrum ka disa lodra dhe në kutinë e Monopoly janë pothuajse 10,000 euro. Të dy filluan të më lidhnin me një tel. Duart dhe këmbët nga kyçet. Ata kaluan një shirit izolues rreth qafës time shumë fort dhe u ngjitën. Ata më mbyllën gojën, më lanë hundën dhe më mbyllën sytë. Por kishte një të çarë nga ku mund të shihja. Ata bërtisnin dhe kërcënuan Caroline, duke thënë se ata do ta vrisnin fëmijën nëse ajo nuk do t’i tregonte ku i kishim paratë. Nuk kisha asnjë kontakt me sy, sepse isha kthyer prapa në dysheme dhe nuk pashë nëse ata po më kërcënonin me armët e tyre,” ka dëshmuar piloti në polici.

Arrestimi i gjeorgjianit

Ndërkohë, një grup oficerësh policie shkuan në Evros për të sjellë një 36 vjeçar gjeorgjian dhe për ta çuar në Athinë, në mënyrë që të hetohej si i dyshuar për vrasjen e Caroline të pafat.

Burri, i cili përshtatet me përshkrimin e dhënë nga burri i 20-vjeçares, u arrestua ndërsa po përpiqej të arratisej duke përdorur një pasaportë të rreme dhe duke udhëtuar me autobus turistik drejt Bullgarisë. Në pamje të parë, ai duket se nuk ka të bëjë me rastin tragjik, por rezulton i përfshirë në një grabitje tjetër në Pikermi, ku ai dhe katër persona të tjerë lidhën pronarët e moshuar dhe ndihmësin e tyre shtëpiak.

Sidoqoftë, policia është e vendosur të hetojë çështjen në thellësi, ndërsa do të presë rezultatet e para nga Laboratorët e Mjekësisë Ligjore të policisë greke. Sipas informacioneve më të reja, disa ditë para ngjarjes tragjike, piloti 32-vjeçar kishte bërë një tërheqje prej 10,000 eurosh për blerjen e një ngastre toke në Drafi, diçka që kriminelët duket se e dinin.