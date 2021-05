Pozicioni i gjumit thotë shumë për marrëdhënien tuaj

Një ëndërr është një dëshirë që e bën zemra juaj kur jeni në gjumë, kështu që ka kuptim që pozicionet që ju dhe partneri juaj flini thonë shumë për atë se si ndiheni vërtet për njëri-tjetrin.

Nga gjumi në formën e lugës te gjumi të ndarë, ekspertët thonë se gjuha e trupit tonë të gjumit është mënyra përfundimtare për të vlerësuar se çfarë po ndodh në marrëdhëniet tona.

Pra, çfarë thotë stili juaj i gjumit për ju?





‘Luga’

Pothuajse një e treta e çifteve me sa duket flenë duke parë të njëjtin drejtim në pozicionin e lugës, që është një gjë shumë e mirë. Ekspertët thonë se kjo është një shenjë e një marrëdhënie të lumtur.

“Pak çifte përqafohen gjatë gjumit nëse janë të irrituar seksualisht ose të inatosur”, tha Tracey Cox. “Partneri që nuk është i etur për seks është i shqetësuar se çdo shenjë e dashurisë do të interpretohet si një ftesë, dhe tjetri merr mesazhin çdo prekje është e padëshirueshme, kështu që pushojnë së provuari”.

‘Luga’ e lirshme

Ky është quajtur versioni më i pjekur – dhe më i sigurt i lugës. Paul Rosenblatt, shpjegon se çiftet fillojnë të qëndrojnë disa centimetra larg kur ndajnë shtratin për herë të parë.

Prekja e shpinës

Ju mund të supozoni se të fjeturit mbrapa mbrapa është një shenjë e keqe, por siç duket është bërë nga disa nga çiftet më të forta. Pse? Sepse tregon se jeni të relaksuar dhe të qetë me njëri-tjetrin.

“94 për qind e çifteve të cilët e kaluan natën në kontakt me njëri-tjetrin ishin të kënaqur me marrëdhëniet e tyre, në krahasim me vetëm 68 për qind e atyre që nuk e prek”, tha profesor Richard Wiseman.

Fjetja veç

Të dy mund të shtriheni në anë të ndryshme të shtratit, por kjo nuk është aspak diçka e keqe. Psikologia Corrine Sweet tha se ajo e quan këtë “liri” dhe thotë se tregon çiftet janë “të lidhura dhe të sigurta në vetvete”, gjithashtu tregon afërsi edhe pavarësi në marrëdhënie.