Rama-Meta sot përballë në Gjykatë, ja padia e Kryeministrit

Kryeministri Edi Rama dhe Presidentin Ilir Meta do të përballen ditën e sotme në një seancë gjyqësore në Gjykatën Kushtetuese. Është Rama ai që ka ngritur padi në Kushtetuesen, pasi Meta nuk pranoi të dekretonte Cakajn si ministër të Jashtëm. Rama do të kërkojë interpretimin e nenit 98 të Kushtetutës pika 1 për të drejtën e emërimit dhe shkarkimit të minsitrave, ndërsa Meta është kërkuar të jetë prezent si palë e interesuar për padinë e depozituar. Seanca do të zhvillohet pa publik





Shkresa e publikuar nga vetë Gjykata Kushtetuese:

Data e seancës:18 Maj, 2021. Ora 10:00

Kërkues: Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Seancë Plenare.

Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga COVID-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut.

Subjekti i interesuar: Presidenti i Republikës së Shqipërisë; Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

Objekti: Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Interpretimi kushtetues i nenit 98, pika 1, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.