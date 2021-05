SHÇBA reagon për ngjarjen në Fier, pas plagosjes së 29-vjeçarit: Veprimet e policit të rregullta juridikisht

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, ka reaguar lidhur me ngjarjen e ndodhur një ditë më parë në Fier, ku në pyllin e fshatit Gjorgoz pati një përplasje me armë mes policëve dhe një personi që ruante kanabisin.





Sipas SHÇBA, veprimet e policëve janë të rregullta juridikisht, në përputhje me procedurat standarde të përdorimit të armës, duke qenë tërësisht në kushtet e mbrojtjes së nevojshme.

SHÇBA thotë se personit që ruante kanabisin i është bërë thirrje disa herë të ndalonte, por ai ka bërë rezistencë dhe ka mbushur armën për të qëlluar në drejtim të policëve.

Një nga policët e plagosi në shpatull 29-vjeçarin, teksa bashkëpuntori i tij është shpallur në kërkim.

NJOFTIMI NGA SHÇBA

SHÇBA në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier, si edhe struktura të DVP Fier referuan materialet pranë Prokurorisë Fier për arsye se në vendin e quajtur pylli i fshatit Gjorgoz, në Njësinë Administrative Cakran, Grupi i Monitorimit dhe Kontrollit të Territorit gjatë ushtrimit të detyrës bazuar mbi planet për evidentimin e kultivimit të bimëve narkotike, ka kapur në flagrancë një person të panjohur, të armatosur.

Grupi i Kontrollit të policisë mbështetur në Planin e Veprimit të DVP Fier dhe në Urdhërin “Për ngritjen e Grupit të Kontrollit të territorit për kultivim të bimëve narkotike”, në bashkëpunim me Rojtarin e Pyllit, përfaqësues i Institucionit të pushtetit vendor, janë ndeshur me një person i cili ka drejtuar armën automatike.

Në këtë moment, pasi punonjësit e policisë kanë parë veprimin e tij, i kanë bërë disa herë thirrje të ndalonte, por personi ka shfaqur rezistencë duke mbushur armën për të qëlluar në drejtim të tyre.

Në kushtet e një situate të tillë, punonjësi i policisë ka qëlluar në drejtim të personit të armatosur duke e plagosur atë në shpatull.

Në lidhje me ngjarjen e mësipërme u arrestua në flagrancë shtetasi G. Sh., 29 vjeç, për veprat penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, “Mbajta pa leje e armëve dhe municionit uftarak” dhe “Mosbindjes ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik”.

Gjithashtu, në lidhje me këtë ngjarje u shpall në kërkim bashkautori tjetër, i cili ka mundur të largohej nga vendi i ngjarjes, shtetasi A.R., 23 vjeç, banues në Patos.

Në vendngjarje u kryen të gjitha veprimet proceduriale, si dhe u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provave materiale:

• 1 automatik me dy krehëra të lidhur me natriban, të mbushur me nga 30 fishekë secili. Automatiku në vendngjarje u gjet në gjendje të gatshme për të realizuar qitjen;

• rreth 180 fishekë me pako të cilat u gjetën në çadrën e vendstrehimit;

• çadër strehimi i tipit alpin me tesha për fjetje dhe ushqime.

• rreth 270 gota të mbjella me fidanë të bimës Kanabis Sativa, dhe dy parcela me 23 bimë të mbjella në tokë;

• 1 telefon celular.

Nga hetimet paraprake të kryera në vendngjarje dhe nga deklaratat e dëshmitarëve u arrit në përfundimin se veprimet e punonjësit të policisë klasifikohen si të rregullta juridikisht dhe në përputhje me procedurat standarde të përdorimit të armës, duke qenë tërësisht në kushtet e mbrojtjes së nevojshme.

Hetimet vazhdojnë deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes.

SHÇBA mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të shkeljes së ligjit, duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 90 90.