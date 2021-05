Vrasja e Endri Mustafës, flet bashkëshortja e viktimës: Ja personi i vetëm që e di kush ma vrau burrin

Bashkëshortja e 32-vjeçarit Endri Mustafa, që u gjet i vrarë ditën e djeshme në zonën e Livades, në një deklaratë për mediat u shpreh se nuk akuzon fisin e Bajrajve për ngjarjen kriminale.





Ingrid Mustafa është shprehur se familjen e saj e ka telefonuar fisi i Bajrajve dhe iu kanë thënë se nuk kanë lidhje me vrasjen e 32-vjeçarit.

“Na kanë marrë fisi i Bajrajve dhe na kanë thënë se nuk kanë lidhje me ngjarjen. Pra, të jeni të sigurt që ata nuk e kanë bërë këtë punë. Ne nuk e dimë kush e ka bërë. Të vetmen gjë që dimë është se djali që ndodhet pas shtëpisë sonë vetëm ai e di kush e ka bërë. Ai ka dalë vetëm me të.

Policia nëse do ta zgjidhë, e zgjidh vetëm me atë djalë 15 vjeç, jo me fiset, se ne nuk kemi pasur punë me asnjë fis. Policia dhe kryeprokurori Olsian Çela ta gjejne se sa per fiset asnjeri prej tyre nuk ka lidhje me ate ngjarje”, ka deklaruar bashkëshortja e të ndjerit.