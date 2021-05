Enca i vendos flakën instagramin me poza tepër të nxehta

Këngëtarja Enca Haxhia një ndër femrat më të komentuara të showbizit ka ditur si të godasë edhe kësaj here në instagram. Ajo është komentuar jo vetëm për këngët që shumë shpejt kthehen hite por edhe si një ndër femrat seksi të kolme.Së fundmi,këngëtarja ka pozuar në menyrë mjaft provokuese e veshur me një badi trasnperente duke vënë në pah gjoksin e bëshëm dhe belin e hollë e ndërsa në foton tjetër ajo ka hequr pantallona e shkurtra dhe shohim që mban në dorë një fikëse zjarri me të cilin mbulon pjesët intime.





“ Me foto e parë ju ndez zjarrin dhe me të dytin jua shuah atë “-ka shkruar këngëtarja poshtë fotos.Mos ndoshta vallë këngëtarja po na informon se diçka e re po vjen dhe pritet të jetë po kaq shpërthyese sa dhe këto foto që këngtarja ka postuar.