Vendet anëtare të BE kanë rënë dakord që të hapin kufijtë për udhëtarët e vaksinuar plotësisht nga COVID-19.





Agjencia AFP njofton se sipas burimeve të brendshme ka pasur një takim mes diplomatëve në Bruksel.

Duket se BE me nisjen e sezonit turistik do të hapë dhe kufijtë për personat që janë vaksinuar plotësisht me dy doza.