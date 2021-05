Vetëm princi mungon/Tea shkëlqen e veshur me fustan nusërie

Tea siç edhe kemi parë në insagram është duke shijuar pushimet në Dubai nën shoqërinë e mikut të saj.Që nga largimi i saj nga përputhja por dhe ndarja e shumë përfolur me Beartin,kemi parë një Tea krejt ndryshe nga ajo ç’ka syri syri ynë ishte mësuar të shihte.Ajo është akuzuar shumë herë nga fansat për përdorim të photoshopit e sidomos në fotot me bikini ku duket mjaft seksi.





Postimi i fundit i bëra nga ajo është pikërisht tepër tërheqës për syrin pasi shohim Tean të veshur me fustan nusërie dhe me të drejtë themi se shkëlqen.”Vetëm princi mungon “ka shkruar ajo poshtë setit fotografik që ka realizuar.Së fundimi kanë dalë zëra që Tea do të jetë një ndër konkurrentet që do të marrë pjesë në shown që pritet të fillojë së shpejti “Big Brother Vip”.