Arsyet më të zakonshme çojnë drejt divorcit te çiftet e moshuara

Zakonisht ka supozime se dikush po kalon një krizë të moshës së mesme ose se ka një të dashur, raporton Psychology Today. Një burrë komentoi për divorcin e tij me psikologen Kathy McCoy: “Unë jam i sigurt se ka disa burratë divorcuar më të vjetër që përshtaten me stereotipe të çmendura. Por mendimi im është ky: ju nuk e lini një martesë prej katër ose pesë dekadash me vendim impulsiv. Gruaja ime dhe unë ishim të pakënaqur për shumë vite, por ne i donim fëmijët tanë. Ne gjithashtu e donim njëri-tjetrin për një kohë të gjatë. Ne kemi punuar kaq shumë. Unë u largova vetëm kur kuptova se jeta ime ishte në rrezik – se stresi e fatkeqësisë sonë së bashku po më vriste ngadalë por me siguri”.

Ekziston një listë e gjatë e gjërave që njerëzit thuhet se dinë rreth divorcit të vonë, por shkalla e divorceve të tilla është dyfishuar në më pak se 30 vjet. Por, sipas studimeve të fundit, faktet rreth divorcit të vonë janë disi të ndryshme.

E kaluara martesore është arsyeja

Faktori më i madh i rrezikut për divorc nuk është një tranzicion në jetë, si largimi i fëmijëve, por një e kaluar martesore. Sipas një studimi të fundit, ata që janë divorcuar më herët kanë më shumë gjasa të divorcohen përsëri, ashtu si ata që janë martuar për një kohëzgjatje më të shkurtër kanë më shumë gjasa të divorcohen. Divorci zakonisht ndodh në një moshë të vonë, sepse ata ndoshta janë divorcuar në moshë të re. Për njerëzit mbi moshën 50-vjeç, shkalla e divorcit për ata që janë martuar përsëri është 2.5 herë më e lartë se për ata që janë në të njëjtën martesë. Dhe ata që janë në një lidhje të re me më pak se 10 vjet kohëzgjatje kanë pothuajse 10 herë më shumë gjasa të divorcohen sesa ata që kanë qenë të martuar për 40 vjet ose më shumë.

Pasuria mund të mbështesë një martesë

Pasuria relative mund të jetë një faktor mbrojtës ndaj divorcit të vonë. Kjo është në kundërshtim me besimin e mbajtur prej kohësh se mungesa e burimeve mban së bashku shumë çifte të palumtur. Ndërsa shumë prej nesh kanë parë çifte që qëndrojnë të martuar sepse nuk kanë mundësi të divorcohen, studimet pretendojnë se ata që divorcohen kanë më pak të ngjarë të kenë kolegj ose punë. Një studim theksoi se papunësia, jo pensioni, është e pranishme në shumë divorc të çifteve të moshuara, shkruan KP.

Stresi financiar dhe papunësia mund të përçajnë disa martesa të moshës mesatare. Gjithashtu, mund të ndodhë që çiftet e pasura kanë më shumë për të humbur në divorc dhe se mungesa e problemeve financiare mund ta bëjë një martesë të qëndrueshme. Mund të ndodhë që ata me më shumë burime të kenë edhe më shumë mundësi – mundësi të tilla si këshillimi për martesë ose ndërtimi i jetës në thelb të ndarë me një orar të ngjeshur pune. Për çiftet e tjera, zemërimi ose çështjet e pazgjidhura për dekada mund të jenë një arsye për divorc më vonë në jetë.

Divorci do të prekë fëmijët pavarësisht nga mosha e tyre

Fëmijët luftojnë me realitetin e divorcit nga prindërit, pavarësisht nga mosha e tyre. Ndërsa shumë çifte qëndrojnë së bashku derisa fëmijët të rriten, divorci është i vështirë për fëmijët e çdo moshe dhe mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet prind-fëmijë. Një studim zbuloi, për shembull, se vajzat e rritura mund të përpiqen të fajësojnë baballarët për divorcin dhe se ndryshimet në dinamikën e familjes, të tilla si nënat e divorcuara që bëhen të varura nga fëmijët e tyre, gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet prind-fëmijë.

Hidhërimi do të shfaqet gjithashtu në divorcin e rënë dakord

Hidhërimi mund të vazhdojë shumë kohë pasi martesa të ketë mbaruar, edhe kur çifti divorcohet me marrëveshje. Pas shfryrjes së zemërimit pas një divorci, një person mund të pendohet për atë që ishte e mirë edhe nëse nuk ka dëshirë të pajtohet.

Divorci mund të sigurojë shëndet më të mirë

Ndonjëherë përmirësimi i shëndetit dhe lumturisë në një jetë të re dhe të ndryshme është një fund pozitiv. Ndonjëherë lehtësimi dhe paqja për t’i dhënë fund një marrëdhënieje të trazuar janë shpërblimi i tij, dhe nganjëherë gjetja e dashurisë përsëri është një rezultat pozitiv i një procesi të dhimbshëm.