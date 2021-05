U kap me 2 mina me telekomandë në lokal, pranga 48-vjeçarit në Elbasan

Një 48-vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Elbasanit, pasi iu sekuestruan dy mina me telekomandë.





Bëhet fjalë për shtetasin Artur Kazanxhi, banues në Durrës. Burime zyrtare bënë me dije se bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative se një shtetas që ndodhej në një lokal në fshatin Bradashesh, Elbasan, kishte me vete mina me telekomandë, me qëllim shitjen e tyre, kanë organizuar dhe finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Bradasheshi.

Specialistët për Hetimin e Krimeve ndaj Personit në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan, po vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë që janë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.

Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.