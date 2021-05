BE arrin marrëveshjen për çertifikatën dixhitale për udhëtime: Kthehet liria e lëvizjes. Rregullorja në fuqi për 12 muaj

Tymi i bardhë nga negociatat midis Parlamentit, Komisionit dhe Këshillit Evropian për certifikatat dixhitale të BE për të lehtësuar udhëtimet në prag të verës. Ndërkohë, është tejkaluar pragu i 20 milionë italianëve të vaksinuar kundër Covid me të paktën një dozë, një e treta e popullsisë. Mbi 9 milion janë imunizuar plotësisht.





Bazuar në marrëveshjen e arritur të enjten në mbrëmje nga BE, e cila në çdo rast do të duhet të shqyrtohet nga Parlamenti Evropian para se të hyjë në fuqi më 1 korrik dhe e cila do të jetë në tryezën e liderëve evropianë në samitin e së hënës dhe së martës, certifikata do të jetë në dispozicion si në format dixhitale dhe në letër. Kjo do të dëshmojë nëse një person është vaksinuar kundër koronavirusit ose ka një rezultat të testit negativ të kohëve të fundit ose është shëruar nga infeksioni.

Kalimi i Gjelbër do të mbetet në fuqi për 12 muaj. Fakti që një marrëveshje u arrit në nivelin e BE do të lejojë shtetet anëtare të lëshojnë certifikata të cilat më pas do të njihen dhe pranohen në vendet e tjera të BE.

Rregullorja e BE për kalimin e gjelbër do të mbetet në fuqi për 12 muaj. Zyrtarisht, certifikata nuk do të jetë një parakusht për ushtrimin e të drejtës së lëvizjes së lirë dhe nuk do të konsiderohet si një dokument udhëtimi, por gjithsesi do t’ju lejojë të lëvizni nga një vend në një tjetër të Bashkimit pa kërkesa të mëtejshme.

Pas miratimit të “Green pass” (Kalimit të Gjelbër), vendet e BE nuk do të jenë më në gjendje të vendosin kufizime të mëtejshme të udhëtimit, të tilla si karantina, vetë-izolimi ose tamponët, “përveç nëse masa të tilla janë të nevojshme dhe proporcionale për të mbrojtur shëndetin publik” në përgjigje të pandemisë Covid. Gjithashtu duke marrë parasysh provat shkencore në dispozicion, “përfshirë të dhënat epidemiologjike të botuara nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (Ecdc)”. Çdo masë kufizuese duhet në çdo rast t’u njoftohet shteteve të tjera anëtare dhe Komisionit të paktën 48 orë para hyrjes në fuqi.

BE: Kështu kthehet liria e lëvizjes

“Ne kemi dorëzuar këtë mjet të ri në një kohë rekord për të mbrojtur lirinë e lëvizjes për të gjithë qytetarët”, komentoi Komisioneri Evropian për Drejtësi Didier Reynders. Nga ana e saj, Komisionerja për Shëndetësinë Stella Kyriakides e gjykoi marrëveshjen “një hap të rëndësishëm drejt rivendosjes së lëvizjes së lirë të qytetarëve në sigurinë më të madhe të mundshme”.

OBSH e shqetësuar: Vazhdoni të shmangni udhëtimet ndërkombëtare

Mirëpo, mbi ‘tymin e bardhë’ të arritur në trekëndëshin e BE-së, peshojnë rekomandimet e kreut të OBSH-së në Evropë, Hans Kluge, sipas të cilit “nuk është ende e sigurt të rinisësh udhëtimet ndërkombëtare”, të cilat sipas tij thonë se ato ende duhet të shmangen. Kjo sepse përparimi kundër pandemisë së koronavirusit mbetet “i brishtë”.