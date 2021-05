Kazakistani anulon miqësoren me Kosovën, qeveria nuk i njeh pavarësinë

Kazakistani nuk do të luajë miqësore me Kosovën, për shkak se qeveria e vendit aziatik nuk i njeh pavarësinë.





Në një njoftim nga FFK bëhet me dije se miqësorja ishte planifikuar për t’u luajtur më 4 qershor në Prishtinë, por qeveria nuk e lejoi përfaqësuesen e Kazakistanit të udhëtojë.

Nga ana tjetër, Kosova do e zëvendësojë Kazakistanin me Maltën, ndeshja me të cilën do të luhet në Austri.

Po ashtu edhe ndeshja miqësore me Komorosin nuk do të luhet për shkak se kjo e fundit e ka të pamundur të udhëtojë drejt Antalias në Turqi. Ajo do të zëvendësohet me Guinenë.