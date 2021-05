“Krim i përbindshëm”/ Përdhunimi i 15-vjeçares nga 5 persona, zv.kryeministri: Duhet ndryshuar ky normalitet, ligjet janë, të zbatohen dhe pikë!

Zv.kryeministri Erion Braçe ka reaguar në rrjetet sociale për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Mirditë, ku një 15-vjeçare është abuzuar seksualisht nga 5 persona.





Sipas Braçes, “krimi është i përbindshëm” dhe këta persona do hetohen deri në fund dhe gjykohen kyçur në burg.

“Shoqeria prej ditesh po i DENON, jo vetem pjesa femerore e saj, por shoqeria si e tere. Deri ketu e gjithe ngjarja duket e jetuar, e perseritur deri ne NORMALITET!

Mjafton? JO! DUHET “VRARE” KY NORMALITET:

PERDHUNIM, ARRESTIM, DENIM SHOQEROR, DENIM GJYQESOR, PERSERITJE!

Duhet te ndryshojme me ne fund, fort madje; si burra se pari, si familje, si shoqeri, si qeveri, si gjyqesor; NE QENDRIMIN NDAJ VAJZES, GRUAS, NENES!”, shkruan Braçe.

E keni vene re se sa hidherohen burrat-gati gjysma e tyre, kur mesojne se do linde vajze, se si shtyjne drejt abordit kur mesojne se po vjen nje vajze,

se si i pengojne te shkojne ne shkolla e arsimohen, se si i quajne kurva sa i shohin qe jane te bukura, te ditura, te pavarura,

te hapura e bashkepunuese, konkuruese e te paarritshme, se si i duan ne pune vec ne zyre e prane si joshje, se si i perdorin thjesht si shoqeruese luksi ne rastin me te mire apo si i trafikojne, shfrytezojne per prostitucion, se si shajne gjithe mllef nga motra e nena, madje se si mesojne dhe “cunat e babes” te shajne mu ashtu,

por kurre nuk shahen nga ata qe jane?!

Ky eshte problemi qe kemi;

E kemi me 50% te shoqerise qe e pranon vajzen, gruan per pune shtepie e sherbime seksuale, e kemi dhe me gjysmen e gjysmes qe vijon ende ta edukoje vajzen, gruan me kulturen e nenshtrimit, pabarazise e shfrytezimit!

Duhet te ndryshojme tani;

LIGJET jane, duhen zbatuar nje per nje dhe pike!

Por duhet me shume e duhet te ndryshojme mendjen e gjithkujt,

aty ne familje si djem e si burra,

por edhe si nena, gra e vajza;

aty ne shkolla qysh ne uljen e pare ne banga si liri, barazi e si beteje per ti ngulitur ne mendje cdo djali e vajze se jane njesoj e quhen me te mire vec prej merites e jo prej gjinise e muskulit;

KUDO ME PAS, CDO DITE, VECANERISHT ATY KU PUSHTETI GJITHFARESH E MBI LIGJIN, SHPIF, SHANTAZHON, BULLIZON, PERDOR, SHFRYTEZON, PERDHUNON NJE VAJZE, NJE GRUA!

ARSIM, PUNESIM, LIRI, BARAZI, PAVARESI, MBROJTJE PER CDO VAJZE!