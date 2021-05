“Kur të dalësh jashtë, do të ta pres gjuhën”, përfaqësuesi i PD denoncon në KAS: Vëzhguesja e PS kërcënoi një nga tanët

Përafqësuesi i PD, Marash Logu ka denoncuar në KAS se një nga vëzhguesit demokratë është kërcënuar me jetë nga Joana Melëngu, vëzhguese e PS.





Logu thotë se Melëngu është e njëjta që u kap më 20 prill me furgonin e ushqimore duke i shpërndarë tek qytetarë për të marrë vota.

Ai thekson se Melëngu i ka thënë vëzhguesit të PD ‘’Do ta shohësh kur të dalësh jashtë, do ta pres gjuhën’’.

“Sot dhe ditën e djeshme në tavolinën e numërimit shtetasja Joana Melenku vëzhguese e PS, kryetare e njësisë administrative nr.2 në Berat ka kërcënuar një vëzhgues të PD. Do ta shohësh kur të dalësh jashtë, do ta pres gjuhën. Joana Melëngu, është e njëjta. Kjo fjalë duhet mbajtur këtu se ka lidhje me këtë proces. Joana Melenku që kërcënoi vëzhguesin e PD, më 20 prill 2021 u kap në flagrancë duke ndarë ndihma ushqimore në këmbim të votës. Me paturpësi, në shkelje flagrante të ligjit, shantazhon e kërcënon një vëzhgues të PD. A e kuptoni zotërinj çfarë po ndodh këtu?

Shtetasve ka kërcënuar me jetë vëzhguesin e PD. E Njëjta që më 20 prill shpërndau ndihma ushqimore. Nuk kemi frikë ti denoncojmë këto fakte, s’doni ti pranoni”, tha Logu.