Moderatorja sportive tregon arsyen pse nuk ka provuar asnjëherë drogën

Përkundër angazhimeve të shumta në karrierë, moderatorja Eva Murati është mjaft aktive dhe në rrjetet sociale, ku nuk ngurron të ndajë imazhe dhe video të ndryshme.





Së fundmi, moderatorja ka ndarë me ndjekësit në Instagram një moment të shkurtër nga filmi i vitit 2000 “Requiem for a dream” me aktorët të shtruar në spital, teksa ka zbuluar se nuk e ka provuar kurrë drogën.

“Një nga filmat e mi më të preferuar dhe arsyeja pse kurrë nuk kam provuar drogë,” shkruan Eva duke theksuar dhe motivin pse nuk ka marrë asnjëherë lëndë narkotike.