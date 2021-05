Pas thumbave të Antonelës në emision, reagon Sindi: Jo me mua

Ditën e djeshme, Antonela i dha fund rrugëtimit të saj në ‘Për’puthen”. Para se të largohej, në program u transmetua dhe takimi i saj i fundit me Gelianin, ku nuk munguan disa thumba për Sindin, duke i thënë Gelianit me shaka se ai u përpoq ta puthte me zor.





Antonela: Pse u mundove të më puthësh?

Geljani: Larg qoftë o Zot.

Antonela: Pse u mundove me më puth si Sindin?

Geljani: Kë moj? O Zot i madh.

Antonela: Ti u mundove të më puthje mua.

Ndonëse Sindi nuk është më pjesë e emisionit, asaj nuk i ka shpëtuar kjo bisedë.

Pas emisionit ajo ka hedhur thumba për Antonelën në Instagram. Ajo ka kujtuar historinë kur Antonela akuzoi Atdheun se e kishte puthur me zor dhe më pas e mohoi këtë gjë e u bashkua sërish me djalin nga Kosova. Sindi shprehet se Antonela e bëri këtë gjë për të fituar vëmendje prej saj.

“Per shpirt t’babs Bora mka puth me zor Maniaku. 3 jave me vone: Jo se mke puth me zor, na jena binjak e kam dasht edhe un puthjen… Un vdes per Mevlon edhe do luftoj der nfund. 1 jave me von: Je nonekzistent per mu Mfal kush je ti? O 7 n13 me komen fiks katerdhet e pes, Stu nda shpirti nga Sindi se sa ke taken ke IQ… U bashkove edhe ti klanit qe nuk jeton dot pa Cinderellen?! * Però attenzione Jo me mu!”, shkruan Sindi.