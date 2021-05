I shpallur në kërkim për vrasje të mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje, arrestohet 47-vjeçari në Fier

Policia e Fierit kë bërë të mundur ndalimin e një shtetasi të shpallur në kërkim për veprat penale “Vrasja me paramendim” e mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim dhe “Armëmbajtja pa leje”.





Burimet zyrtare bëjnë me dije se shtetasi V.S akuzohet si bashkëpunëtor për ngjarjen e ndodhur në 17 gusht 2020, në afërsi të stadiumit në Patos, ku pesë persona, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë tentuar ta rrëmbejnë me forcë dhe më pas e kanë qëlluar me armë zjarri një burrë, i cili mbeti i plagosur.