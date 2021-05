Familja Berisha “non grata” nga SHBA, reagon Armina Mevlani: Për arsye politike, çdo gjë mund të ndodhë, më intereson vetëm….

Ish-kryeministri Sali Berisha dhe familja e tij u shpallën “non grata” nga Departamenti amerikan i Shtetit më 19 maj 2021. Pas këtij vendimi, ka ardhur dhe një reagim në rrjetet sociale nga blogerja e njohur Armina Mevlani, partnerja e djalit të ish-kryeministrit, Sali Berisha, Shkëlzen Berisha.





Gjatë një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në Instagram, një ndjekëse e ngacmoi lidhur me çështjen dhe shkruante: “Më vjen keq për lajmet e fundit dhe të themi, sepse jam shumë e sigurt që as ti nuk ndihesh mirë”.

Ndërkohë, Armina shkruan se për arsye politike, “çdo gjë mund të ndodhë”.

“Tashmë kam mësuar që për arsye politike, çdo gjë mund të ndodhë. Edhe pse vetë nuk jam pjesë e saj. Por ajo që më intereson është vetëm shëndeti im dhe i njerëzve të dashur (për këtë lutem çdo natë pas periudhës së vështirë të koronavirusit). Gjithçka tjetër rregullohet dhe kalon”.