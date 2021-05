Sara Hoxha, bashkëshortja e reperit të njohur Ledri Vula është mjaft aktive në rrjetet sociale.





Së fundmi, ajo ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit në “Instagram”, ku iu është përgjigjur mjaft pyetjeve. Ndërsa, nuk kanë munguar as ofendimet ndaj saj, një prej të cilëve ka vendosur që ta ndajë me fansat.

”Sa e keqe je! O Zot, je si burrë”, shkruante një ndjekëse. Ndërsa Sara i është kthyer gjithë lezet: “Ai që shan, shan veten”, ka shkruar Sara.