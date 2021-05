“Është çdo gjë politike”, Anxhela Peristeri reagon pas mesazheve për renditjen në Eurovision: Nuk jam mërzitur, e shijova shumë!

Edhe pse realizoi një performancë të jashtëzakonshme, Anxhela Peristeri nuk arriti të zinte një pozicion të kënaqshëm në “Eurovision 2021”, pasi u rendit e 21-ta.





Ajo ka reaguar për herë të parë pas rezultatit, me anë të një postimi në rrjete sociale. Këngëtarja e dashur për publikun i ka bërë të ditur fansave se nuk është e mërzitur, përkundrazi, e ka cilësuar këtë festival si përjetimin dhe ndjesinë më të bukur të karrierës së saj.

Peristeri ka falënderuar të gjithë mbështetësit që kanë shpenzuar para për ta votuar.

Më tej këngëtarja shkruan se ka marrë shumë mesazhe të cilët i kanë thënë se e gjithë gjëja është çështje politike, shton se për këtë gjë nuk është mërzitur fare.

“Ju falenderoj nga thellesia e zemres per cdo mesazh qe me keni derguar dhe per cdo cent qe keni harxhuar per te votuar Shqiperine ne Eurovizion! Ju jam shume mirenjohese dhe sinqerisht eshte ndjesia me e bukur qe kam perjetuar gjate gjithe karrieres sime! Ishte nje super eksperience qe do e ribeja padiskutim shuuumeee here dhe do me mungoje shume kjo ndjesi dhe ajo skene! Ju dua shume !

( Inboxi im eshte plot dhe te me falni qe nuk kam mundur tju kthej pergjigje te gjitheve) Per te gjithe ju qe me shkruani te mos merzitem se eshte cdo gje politike ju siguroj qe nuk jam merzitur fare! E shijova shume naten e mbremshme dhe rezultati nuk eshte se me ndikoi.Une e di se kush jam ,me cfare po paraqitem dhe cfare meritoj dhe ate qe me shume doja e mora pa kursim! Dashurine tuaj Ju falenderoj qe ishit krenare per mua”, shkruan Anxhela.