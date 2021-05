Brenda një minute rezultat i saktë, Singapori aprovon testin e frymëmarrjes për COVID-19

Një test i frymëmarrjes i krijuar për të zbuluar Covid-19 dhe për që jep rezultate të sakta brenda një minute është aprovuar për përdorim në Singapor, tha Universiteti Kombëtar i Singaporit.





Testi i zhvilluar nga NUS Breathonix, funksionon shumë si një test standard i aparatit të frymëmarrjes që policia mund të përdorë për të parë nëse një shofer është i dehur.Kështu, Singapori do të kontrollojë udhëtarët e ardhur nga Malajzia në pikën e kontrollit Tuas në anën perëndimore të ishullit. Dhe kushdo që rezulton pozitiv në testin e frymëmarrjes do të shqyrtohet në një provë konfirmuese PCR.

Singapori aktualisht skanon aplikantët me analiza të shpejta antigjeni, të cilat do të vazhdonin së bashku me aparatet e marrjes së ajrit.

Testet e sakta me shpejtësi mund të jenë thelbësore për të ndihmuar zhbllokimin e një sektori udhëtimesh që është ngadalësuar gjatë pandemisë.

Kjo sidomos për këtë vend, i cili edhe kur SHBA dhe pjesë të Evropës fillojnë të rihapen, sikurse vendet e tjera “Covid-Zero” në Azi kanë hezituar të hapin kufijtë dhe kanë goditur ashpër “çdo shenjë të ndezjes”.Në fund bëhet e ditur se testi Breathonix deri tani i është nënshtruar tri provave klinike, dy në Singapor dhe një tjetër në Dubai.Dhe ai arriti një ndjeshmëri prej 93% dhe specifikë prej 95% në një studim pilot të hershëm me bazë në Singapor që përfshiu 180 pacientë.