‘Kujdesi nuk duhet të mungojë kurrë’/ Kalo apel qytetarëve: Mos e ulni vigjilencën! Virozat e stinës po aq të rrezikshme sa COVID-19

Mjeku Tiran Kalo këshillon qytetarët që të jenë sa më vigjilent ndaj virusit, pasi virozat mund të jenë më të rrezikshme se Covid. Përmes një postimi në rrjetin social ‘Facebook’, ai shkruan se alergjitë e stinës, pickimet nga insektet, ujrat e pishinave, liqeneve, lumenjve e deteve, konsumimi i ushqimeve të tregtuara buzë tyre, grumbullimet në bregdet, në parqe apo gëzime familjare i risin rreziqet për sëmundjet alergjike.





Ndalu te COVID, ai e përshkruan me një fjali: Fillimi i fundit të flamës mbarëbotërore”, teksa bën thirrje edhe për vaksinim.

POSTIMI:

“Kohë kovidiane…. 24.05.2021….Fundmaji i këtij viti ngjall më shumë shpresë dhe besim, se jemi në fillimin e fundit të kësaj “flame mbarëbotërore”, të Pandemisë së shkaktuar nga virusi jetëlëndues e jetëmarës Sars-Cov2/Covid-19…..Të gjithë së bashku me mirëkuptimin dhe mirëbesimin reciprok, pak e nga pak po i përshkruajmë kilometrat e fundit të rrugëtimit të filluar në fundvitin 2019, në tynelin shumë e shumë të gjatë të kësaj Pandemije…. Kemi patur qindra e mijra të infektuar me apo pa shënja klinike të sëmundjes , si dhe mijra jetë të shuara nga lulëzimi e lumturimi i të qënurit pjesë e familjes dhe e shoqërisë sonë, e në mesin e tyre edhe mjaft kolegë mjekë e infermjerë…. U prehshin në paqe dhe u kujtofshin përjetësisht viktimat e shkakatuara nga kjo “dorë e zezë”, e njohur si Pandemija e shkaktuar nga infeksioni i virusit Sars-Cov2/Covid-19….Në ndërkohë nuk ka arësye se përse duhet të ulim përkujdesin ndaj vetes dhe atyre që gjallojnë pranë nesh….Nuk ka vetëm Sars-Cov2/Covid-19 përqark nesh në këto muaj të vitit….

VIROZAT e stinës me ngjashmëri epidemiologjike dhe klinike shumë të madhe me Covid-19, edhe ato sjedhin jo pak shqetsime për shëndetin e individit dhe mirë-funksionimin e Shëndetit Publik….Parandalimi i infektimit prej tyre, NUKU ka asnjë ndryshim nga parandalimi i infektimit dhe i përhapjes së Covid-19, ndaj për asnjë dekikë mos e nënvlerësoni vetëndërgjegjësimin si dhe përkujdesin ndaj vetes….Alergenët e stinës, pickimet nga insektet e riqnat, ujrat e pishinave, liqeneve, lumenjve e deteve, konsumimi i ushqimeve të tregtuara buzë tyre, grumbullimet në bregdet, në parqe apo gëzime familjare i risin rreziqet për sëmundjet alergjike, infeksionet e rrugëve të sipërme të frymëmarjes, infeksionet gastro-intestinale, infeksionet e syve, të lëkurës apo me shtrirje më të gjërë në organizmin tonë, etj….KUJDESI kurrë nuk duhet të mungojë kudo dhe për çdo çast, për të gëzuar një verë të shumë-dëshiruar dhe të shumë-munguar një vit më parë….PAVARËSISHT nivelit të imunizimit aktiv të popullatës, të mbritur pas kalimit me ose pa shënja klinike të infeksionit nga Sars-Cov2/Covid-19, mos hezitoni të VAKSINOHENI sapo t’ju mundësohet kjo gjë….IMUNIZIMI AKTIV i fituar nga kalimi i sëmundjes apo vaksinimi ndaj saj, me siguri do ja mbrijë t’a shkëpusë hallkën e zinxhirit të infektimit nga Sars-Cov2/Covid-19…..Ne si dje, sot edhe nesër do të gjindemi aty në vijën e parë të përkujdesit për shëndetin tuaj, ndaj Mirëbesimi dhe Mirkuptimi reciprok KURRË nuk duhet të na mungojë…. Together forever”, tha Kalo.