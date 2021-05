Vaksinimi anti-Covid, Manastirliu: Sot vijnë mbi 14 mijë doza Pfizer

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu këtë të hënë ka vizituar një qendër vaksinimi anti-Covid në Fier ku theksoi se procesi duhet të vijojë normalisht dhe pa ndërprerje.





Manastirliu ka theksuar se deri në fund të javës do të mbërrijnë mbi 14 mijë doza të tjera nga Pfizer, ku do të nisë faza e dytë e vaksinimit të mësuesve.

“Aktualisht janë duke u kryer dozat e dyta me vaksinat anti Covid Coronavax dhe Sinovak, Me ardhjen e dozave të AstraZenecas do të nisë faza e dytë e vaksinimit për të gjithë mësuesit ndërsa dozat e dyta të Sputnik duhet të shpërndahen me shumë kujdes dhe sipas afatit të përcaktuar. Gjithashtu sa i përket dhe vaksinës Pfizer është përcaktuar dhe qendrat ku do të përdoret. Ndërkohë është e rëndësishme që të ndiqen të gjithë protokollet për të ndjekur ecurinë e vaksinimit.

Sot në darkë do të vijnë 14 040 dozat e tjera nga Pfizer, deri në fund të muajit do të kemi doza të tjera duke përfshirë 40 mijë doza Astrazeneca, nga sistemi Covax –AstraZeneca dhe presim dhe ardhjen e furnizimit ttjetër me Sinovax në kuadër të marrëveshjes së fazës së dytë”, ka thënë ministrja.