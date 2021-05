Basha ndalet në Kuçovë e Dimal: 25 prilli s’kishte lidhje me demokracinë. Nga procesi i brendshëm do dalim të bashkuar dhe të fortë

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha është ndalur sot në një takim edhe në bashkinë e Kuçovës dhe atë të Dimalit, ku ka folur para demokratëve, ndërsa ka nënvizuar faktin se 25 prilli nuk kishte lidhje me demokracinë. Sipas tij nga ky proces i brendshëm, zgjedhjet e 13 qershorit që do të mbahen për kryetarin e ri, do të dalin të bashkuar dhe të fortë.





“Takohemi pak javë pas një prej betejave më të rrepta që ka njohur vendi dhe që ka kryer Partia Demokratike në 30 vite të pluralizmit. Një betejë e cila është luftuar në çdo cep të Shqipërisë, edhe këtu në Kuçovë nga demokratët e drejtuar nga ju dhe nga qytetarët e etur për ndryshim. Një betejë që siç e kam thënë prej ditës së parë, nuk kishte asnjë lidhje me demokracinë dhe rregullat demokratike sepse të vetëdijshëm siç kemi qenë prej ditës së parë, nuk hyjmë në betejë me një kundërshtar politik, por me një regjim i cili i ka bërë në një partinë dhe shtetin siç u demonstrua dhe u zbardh publikisht edhe nga misioni i OSBE-OHDIR dhe ka perfeksionuar skemën e bashkëpunimit me krimin e organizuar. Nga kjo pikëpamje, ndonëse stacioni i 25 prillit nuk përbën ndryshimin për të cilin luftuam, ndonëse ndryshimi përkohësisht është i ndalur, diçka e kemi arritur: kemi treguar forcën tonë, por dhe forcën e njerëzve.

Sepse jemi përballur njësoj si në 91-shin, ne me asgjë dhe ata me gjithçka. Në këtë kuptim nuk duhet t’ja mohoni vetes tuaj meritën e betejës së jashtëzakonshme që keni zhvilluar në kushte të paprecedente. Çfarë tjetër i bindi bashkëqytetarët tuaj në bashkinë e Kuçovës, në qarkun e Beratit dhe anembanë Shqipërisë që të na ndiqnin pa patur me vete as pushtet vendor, as institucionet e tjera? Ishte shpirti juaj, ishte fakti që shkritë gjithçka në këtë betejë. Dhe në këtë kuptim, ju them që megjithëse është një ditë shumë e vështirë për gjithsecilin prej jush, mos ja jepni kënaqësinë kundërshtarit dhe mos ja mohoni vetes krenarinë për atë që kemi arritur: që jemi bërë më të fortë. Dhe në sytë e tyre, padyshim shumë më të rrezikshëm për t’ju afruar objektivit tonë final që është rrëzimi i këtij regjimi. Ndaj, ju ftoj që atë që kemi arritur deri më 25 prill, ta vazhdojmë duke mos ju dorëzuar anti-vlerave. Me përgjegjësinë që na kanë ngarkuar shqiptarët, jam këtu për t’ju kërkuar që të vazhdojmë së bashku rrugën që kemi nisur. Se gjëja e parë që kundërshtari ynë nuk do, është që ne të vazhdojmë të bashkuar dhe së bashku rrugën që kemi nisur.

Keni parë, s’ka as festë, as buzëqeshje. Ka vetëm dredhira dhe diversione. Ftesa për bashkëpunim për vija të kuqe, pse? Hajduti e di krimin që ka bërë. Dhe përmes diversioneve, apo akoma më keq ftesave për bashkëpunim pa vija të kuqe, mendon se do ta hedh dhe do ta kalojë lumin. Mos t’ja japim kënaqësinë kundërshtarit që nga kjo garë që ne e bëjmë për të respektuar rregullat që na mbajnë bashkë, ta ndërpresim rrugëtimin që kemi nisur bashkë dhe që e kemi çuar shumë afër stacionit final. Le ta çojmë deri në fund këtë betejë që e kemi bërë krah njëri-tjetrit dhe ta bëjmë me të njëjtat vlera për të cilat jemi zotuar dhe me të cilat e kemi nisur. Që ne nuk përdorim shtetin, që ne nuk përdorim fondet publike për të blerë vota, ne nuk përdorim krimin për të intimiduar votuesit. Ne përdorim vetëm fuqinë e mendjes dhe të shpirtit tonë për të bindur qytetarët që ne jemi zgjidhja e problemeve të tyre të përditshme.”, pohoi ai.

Ndërsa nga bashkia e Dimalit Basha tha se nga kjo betejë ata do të dalin të bashkuar.

“Kush mendon se beteja mbaroi me 25 prill e ka gabim, kush mendon se do të na ulë në gjunjë e ka dy herë gabim. Pse? Sepse kemi dalë gjithmonë të bashkuar në betejë, të bashkuar ishim në betejën e 25 prillit dhe kërkesa ime e parë është që të bashkuar të dalim edhe nga kjo garë e brendshme e cila është një oportunitet shumë më i madh se fushata normale që s’na jep kohë të flasim me njëri-tjetrin se po ju flasim qytetarëve që të flasim me njëri-tjetrin drejtpërdrejt. Edhe për atë që na rëndon në zemër, padrejtësinë, zemërimin , edhe për vendosmërinë për ta kthyer këtë në energji për të vazhduar betejën, edhe për reflektimin e brendshëm të gjithsecilit nga unë i pari dhe çdokujt tjetër dhe për të gjetur brenda vetes tonë, edhe forcën për të ndrequr ato që kemi ne në dorë dhe detyrë të ndreqim brenda vetes tonë, brenda familjes tonë. Këtë qëndresë nuk e zgjodhët thjesht dhe vetëm për ardhjen në pushtet timen apo tuajën, por e zgjodhëm për t’i sjellë shqiptarëve atë që kërkonin dhe atë që meritojnë, ndryshimin. Atë për të cilin akoma shpresojnë dhe kanë nevojë më shumë se kurrë sot, shpresën për ndryshim dhe që nuk ka ku ta gjejnë përveçse tek Partia Demokratike e cila nga kjo betejë ka provuar se ka forcën të dalë edhe me e bashkuar, edhe më e fuqishme edhe pse është futur në betejë me duar të lidhur para një regjimi.”, përfundoi ai.