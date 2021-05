Mbërrin Anticikloni Afrikan, temperatura të larta dhe diell, ja moti për ditën e sotme

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga Anticikloni Afrikan i cili po ifluencon mot të qëndrueshëm në vendin tonë në me temperatura të larta.





Moti do të jetë me vranësira dhe rërë Saharaiane në Jug të vendit në mëngjes, gjatë ditës do të jetë me kthjellime dhe vranësira . Era do të jetë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi deri në 8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det hapur. Temperaturat do të jenë me rritje në mëngjes.

Temperaturat:

Zona malore 12/30°C

Zona e ulët 12/33°C

Zona bregdetare 14/28 °C