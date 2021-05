Dëshironi të keni një fytyrë si bebe? /Ja maskat që japin një rezultate mahnitëse

Vajzat dhe zonjat që janë të përkushtuara ndaj kujdesit të lëkurës e dinë mirë se ç’kënaqësi është përgatitja e maskave të fytyrës dhe sidomos rezultatet që ato garantojnë.





Sot do t’ju mësojmë përgatitjen e disa maskave të reja që kombinojnë produkte tërësisht organike si mjalti, jogurti, fruta të ndryshme, etj. Jo vetëm lëkura, por edhe karta juaj e kreditit do t’ju falënderojë.

Për lëkurë të thatë: Maskë me mjaltë dhe avokado

Përbërësit:

lugë gjelle mjaltë

lugë gjelle avokado e pjekur mirë, e shtypur

lugë gjelle vaj ulliri

-mango e pjekur mirë e shtypur

Kombinoni të gjithë përbërësit, vendosni maskën në fytyrë dhe lëreni për 15 minuta. Pastaj hiqeni me një leckë të lagur me ujë të ngrohtë.

Mjalti hidraton lëkurën pa rrezikuar puçrra. Avokado përmban acide omega 3 dhe vitaminë B, të cilat janë të shkëlqyera për sistemin limfatik dhe i rikthejnë lëkurës shtresën lipide. Mangoja ndihmon në zbardhjen e lëkurës sepse përmban shumë vitaminë C, kurse vaji i ullirit, zbut lëkurën dhe përmirëson shenjat e dëmtimit nga dielli.

Për lëkurë mikse: Maskë me shafran me veprim të trefishtë

Përbërësit:

lugë gjelle jogurt grek organik

lugë gjelle mjaltë

lugë çaji shafran

lugë çaji aloe vera e freskët

Kombinoni gjithë përbërësit dhe lëreni maskën në fytyrë për 10 minuta

Quhet maskë me veprim të trefishtë për shkak të vetive anti-bakteriale, anti-inflamatore dhe super-hidratuese. Mjalti dhe aloe janë antiseptikë natyralë dhe e mbajnë lëkurën të pastër. Shafrani është anti-inflamator, kurse jogurti hidraton shumë mirë lëkurën.

Për fytyrë problematike dhe me pore të mëdha: maskë me patate dhe shafran

Përbërësit:

Një patate grirë

Një kastravec i grirë

Disa pika ujë trëndafili

¼ lugë çaji shafran

Përzieni gjithë përbërësit dhe vendosini në lëkurë. Shpëlani fytyrën pas 10 minutash. Përdorni një leckë për t’u siguruar që keni hequr gjithë perimet nga lëkura.

Ashtu si shafrani, edhe patatet kanë veti anti-inflamatore. Ato janë përdorur që në kohët e lashta për të qetësuar djegiet dhe plagët. Kurse kastraveci ka efekt tonik, hidraton lëkurën dhe është i pasur me vitaminë C.

Për fytyrë pa jetë dhe shkëlqim: Maskë me kafe dhe shafran

Përbërësit:

1 lugë gjelle llum kafeje

1 lugë gjelle shafran Indie

lugë gjelle jogurt organik

Përziejini bashkë. Sigurohuni ta aplikoni maskën edhe në zonën e syve. Lëreni për 20 minuta dhe pastaj pastrojeni me një peshqir të lagur me ujë të ngrohtë.

Kafeja është e pasur me kafeinë dhe antioksidantë. Kafeina redukton inflamacionin, duke përfshirë edhe qeskat posthë syve, kurse antioksidantët i japin një shkëlqim të bukur lëkurës. Shafrani është plot me vitaminë C kurse jogurti është i pasur me acid laktik i cili qetëson lëkurën.